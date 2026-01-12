W skrócie PiS składa wniosek o odwołanie ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego, zarzucając mu nieskuteczność i arogancję wobec protestujących rolników.

Unijna umowa z krajami Mercosuru budzi kontrowersje wśród polskich rolników, obawiających się napływu taniej żywności i osłabienia ich pozycji na rynku.

W pobliżu posesji ministra Krajewskiego doszło do incydentu, w wyniku którego zatrzymano osobę podejrzaną o groźby i znieważenie urzędu państwowego.

Państwa Unii Europejskiej zgodziły się w piątek, mimo sprzeciwu m.in. Polski i Francji, na zawarcie umowy handlowej z krajami Mercosuru. Decydujące dla zgody było poparcie Włoch. Dokument zostanie podpisany 17 stycznia.

Jednocześnie w piątek przyjęto we wzmocnionej wersji klauzulę ochronną. Chodzi o mechanizm, który będzie mógł prowadzić do wyłączenia preferencji celnych dla producentów z Mercosuru, jeśli dojdzie do spadku cen produktów wrażliwych w UE lub jeśli na rynek trafi nagle zbyt duża ilość tych produktów.

PiS składa wniosek ws. odwołania ministra rolnictwa. "Wykazuje się arogancją"

Porozumienie o wolnym handlu z Mercosurem, budzące protesty rolników w Europie, wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych: wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu.

W zamian rynki Mercosuru otworzą się na towary przemysłowe UE, takie jak samochody, maszyny i leki.

Według Błaszczaka umowa ta będzie oznaczała napływ taniej żywności spoza UE, produkowanej bez rygorystycznych norm, które obowiązują polskich rolników.

"Zamiast stanowczo bronić interesów polskiej wsi, minister Krajewski wykazuje się arogancją i lekceważeniem głosu rolników. Polska wieś potrzebuje obrony, a nie bierności" - napisał w poniedziałek na platformie X Błaszczak, informując, że klub składa wniosek o odwołanie ministra.

"Nie było koalicji 13 grudnia - nie było umowy z Mercosurem!" - podkreślił przewodniczący PiS.

"Polska wieś nie da się nabrać". Kosiniak-Kamysz staje w obronie Krajewskiego

Głos w sprawie zabrał Władysław Kosiniak-Kamysz, który stwierdził, że działanie PiS jest "niczym innym jak politycznym ujadaniem, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością".

Szef MON przekonywał, że rząd zatrzymał masowy eksport ukraińskiego zboża do Polski, zmienił "złe zapisy" Zielonego Ładu w rolnictwie i wprowadził klauzule ochronne do umowy Mercosur.

"Dziś politycy PiS chcą zakrzyczeć własne zaniedbania. Polska wieś nie da się na to nabrać" - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Incydent przy posesji Stefana Krajewskiego. 35-latek z zarzutami

W piątek rolnicy protestowali w Warszawie przeciwko umowie UE z krajami Mercosur.

Tego dnia wieczorem minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował w Polsat News, że ktoś rozlał gnojowicę w pobliżu jego posesji w woj. podlaskim, próbował uszkodzić ogrodzenie oraz kierował wobec niego groźby.

Sprawą zajęła się policja. W sobotę poinformowała o zatrzymaniu w tej sprawie 35-latka z województwa lubelskiego. Prokuratura postawiła mu zarzuty m.in. gróźb bezprawnych i znieważenia konstytucyjnego organu.

Zatrzymany nie przyznaje się do winy; prokuratura złożyła wniosek o jego areszt.

