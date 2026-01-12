"Wykazuje się arogancją". Ruch PiS wobec ministra rolnictwa, jest wniosek
PiS składa wniosek o odwołanie Stefana Krajewskiego - poinformował Mariusz Błaszczak. Powodem decyzji klubu ma być nieskuteczność ministra rolnictwa w sprawie powstrzymania podpisania umowy UE-Mercosur. W obronie klubowego kolegi stanął wicepremier i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który stwierdził, że politycy PiS próbują "zakrzyczeć własne zaniedbania".
Państwa Unii Europejskiej zgodziły się w piątek, mimo sprzeciwu m.in. Polski i Francji, na zawarcie umowy handlowej z krajami Mercosuru. Decydujące dla zgody było poparcie Włoch. Dokument zostanie podpisany 17 stycznia.
Jednocześnie w piątek przyjęto we wzmocnionej wersji klauzulę ochronną. Chodzi o mechanizm, który będzie mógł prowadzić do wyłączenia preferencji celnych dla producentów z Mercosuru, jeśli dojdzie do spadku cen produktów wrażliwych w UE lub jeśli na rynek trafi nagle zbyt duża ilość tych produktów.
PiS składa wniosek ws. odwołania ministra rolnictwa. "Wykazuje się arogancją"
Porozumienie o wolnym handlu z Mercosurem, budzące protesty rolników w Europie, wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych: wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu.
W zamian rynki Mercosuru otworzą się na towary przemysłowe UE, takie jak samochody, maszyny i leki.
Według Błaszczaka umowa ta będzie oznaczała napływ taniej żywności spoza UE, produkowanej bez rygorystycznych norm, które obowiązują polskich rolników.
"Zamiast stanowczo bronić interesów polskiej wsi, minister Krajewski wykazuje się arogancją i lekceważeniem głosu rolników. Polska wieś potrzebuje obrony, a nie bierności" - napisał w poniedziałek na platformie X Błaszczak, informując, że klub składa wniosek o odwołanie ministra.
"Nie było koalicji 13 grudnia - nie było umowy z Mercosurem!" - podkreślił przewodniczący PiS.
"Polska wieś nie da się nabrać". Kosiniak-Kamysz staje w obronie Krajewskiego
Głos w sprawie zabrał Władysław Kosiniak-Kamysz, który stwierdził, że działanie PiS jest "niczym innym jak politycznym ujadaniem, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością".
Szef MON przekonywał, że rząd zatrzymał masowy eksport ukraińskiego zboża do Polski, zmienił "złe zapisy" Zielonego Ładu w rolnictwie i wprowadził klauzule ochronne do umowy Mercosur.
"Dziś politycy PiS chcą zakrzyczeć własne zaniedbania. Polska wieś nie da się na to nabrać" - stwierdził Kosiniak-Kamysz.
Incydent przy posesji Stefana Krajewskiego. 35-latek z zarzutami
W piątek rolnicy protestowali w Warszawie przeciwko umowie UE z krajami Mercosur.
Tego dnia wieczorem minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował w Polsat News, że ktoś rozlał gnojowicę w pobliżu jego posesji w woj. podlaskim, próbował uszkodzić ogrodzenie oraz kierował wobec niego groźby.
Sprawą zajęła się policja. W sobotę poinformowała o zatrzymaniu w tej sprawie 35-latka z województwa lubelskiego. Prokuratura postawiła mu zarzuty m.in. gróźb bezprawnych i znieważenia konstytucyjnego organu.
Zatrzymany nie przyznaje się do winy; prokuratura złożyła wniosek o jego areszt.