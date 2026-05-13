W skrócie Ponad połowa respondentów negatywnie oceniła decyzję Zbigniewa Ziobry o wyjeździe z Węgier do Stanów Zjednoczonych, podczas gdy niespełna 20 procent uczestników sondażu ocenia ją pozytywnie.

Starsze grupy wiekowe częściej negatywnie odbierają działania Zbigniewa Ziobry w porównaniu z młodszymi badanymi.

Zbigniew Ziobro jest poszukiwany przez polskie organy ścigania w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla Onetu ankietowani zostali zapytani, jak oceniają decyzję Zbigniewa Ziobry o wyjeździe z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych.

Większość badanych, bo 54,8 proc. ma negatywne zdanie na temat ostatnich działań byłego ministra sprawiedliwości. Przeciwną opinię wyraził co piąty badany. 19,6 proc. ocenia "przeprowadzkę" do USA pozytywnie.

Wśród ankietowanych wyraźnie wyróżnia się grupa osób niezdecydowanych. 25,6 proc. nie ma zdania nt. decyzji Ziobry.

Zbigniew Ziobro w USA. Sondaż pokazuje, co sądzą Polacy

Krytyka poczynań Zbigniewa Ziobry jest tym większa, im starsza jest grupa respondentów - wynika z sondażu SW Research.

W najmłodszej grupie wiekowej, wśród osób od 18 do 24 roku życia, 45,4 proc. ocenia ucieczkę Ziobry do USA negatywnie (zarazem 42,7 proc. nie ma zdania w tej sprawie). W grupie powyżej 50 lat jest to już 60,7 proc.

Zbigniew Ziobro poszukiwany. Ciążą na nim prokuratorskie zarzuty

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro do niedawna przebywał w Budapeszcie, na mocy azylu udzielonego mu przez rząd Viktora Orbana. Po zmianie władzy na Węgrzech zdecydował się opuścić ten kraj. Jak przekazał, przebywa aktualnie w Waszyngtonie, stolicy USA.

Poseł PiS jest poszukiwany przez polskie organy ścigania w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowego wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Politykowi zarzuca się m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 13 maja 2026 r. metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 801 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

