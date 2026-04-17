W skrócie Donald Tusk skrytykował działania PiS w sprawie afery pedofilskiej w Kłodzku, podkreślając brak reakcji poprzednich władz.

Premier odniósł się do zdjęcia Moniki Wielichowskiej z Kamilą L., wyjaśniając, że politycy fotografują się z wieloma osobami i nie znają wszystkich uczestników spotkań.

Tusk przypomniał inną sprawę brutalnej pedofilii w środowisku PiS, twierdząc, że partia próbowała ją wyciszyć i nie obarczał liderów PiS odpowiedzialnością za czyny ich bliskich, a za tuszowanie spraw.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Mamy do czynienia z kampanią. Obserwowaliśmy tego typu kampanie w Stanach Zjednoczonych, kiedy była afera Pizza Gate i wmawiano, że Hillary Clinton handluje dziećmi. Taką aferę mieliśmy ostatnio na Węgrzech w czasie wyborów - mówił Tusk.

Jak przypomniał, nawet prezes PiS Jarosław Kaczyński uwierzył, że lider węgierskiej opozycji Peter Magyar upiekł "szczenię w mikrofalówce".

- Tego typu spiny, które mają zohydzić polityków czy partie polityczne w oczach wyborców, to jest specjalność prawicy na całym świecie - ocenił.

- Chcę powiedzieć, że zbrodnia pedofilii, jaka miała w Kłodzku miejsce, to była zbrodnia, która trwała za rządów pana Kaczyńskiego, pana Morawieckiego i pana Ziobry i sprawca był bezkarny, dopóki nie został aresztowany w Szwecji - powiedział.

"Nikt nie reagował". Tusk zarzuca PiS bierność w sprawie Kłodzka

Tusk podkreślił, że ten proceder trwał latami. - Jakoś prokuratury pana Ziobry to nie interesowało, nikt nie reagował - zauważył.

Przypomniał również, że dopiero po zmianie władzy zapadły wyroki. - Za naszych czasów sprawca został skazany na dożywocie. Jego małżonka została także w pierwszej instancji skazana - zaznaczył.

Odnosząc się do zdjęcia Moniki Wielichowskiej z Kamilą L., premier wskazał, że politycy codziennie fotografują się z wieloma osobami i nie sposób znać wszystkich uczestników takich spotkań. - Każdego dnia podchodzą do mnie ludzie i chcą zdjęcie. Taki był też ten przypadek - tłumaczył.

Jednocześnie zdecydowanie stanął w obronie wicemarszałek Sejmu. - To jest wyjątkowo paskudne chcieć zrobić współodpowiedzialną za to, co się działo w Kłodzku, panią Monikę Wielichowską. To jest wyjątkowo brudna, odrażająca polityka - ocenił Tusk.

Donald Tusk uderza w PiS. "Ukrywali sprawę, ukręcono jej łeb"

Tusk przekonywał, że prawdziwym problemem w sprawie Kłodzka jest reakcja, a właściwie jej brak ze strony ówczesnych władz. - Dla mnie istotne jest to, w jaki sposób władza działa wtedy, kiedy takie zło się dzieje. Władza pisowska nie zrobiła wtedy nic - mówił.

Szef rządu przypomniał także inną sprawę wykorzystywania seksualnego dotyczącą środowiska PiS, którą - jak stwierdził - próbowano wyciszyć. - Kiedy sprawa trafiła do prokuratury, PiS ukręcił tej sprawie łeb - powiedział.

Jak dodał, chodziło o syna jednego z najważniejszych polityków partii Jarosława Kaczyńskiego.

Tusk zaznaczył, że nigdy nie obarczał odpowiedzialnością liderów PiS za czyny ich bliskich, ale jego zdaniem ci politycy odpowiadają za tuszowanie spraw. - Do głowy mi nie przyszło, żeby wmawiać, że Kaczyński jest za to odpowiedzialny. Ale są odpowiedzialni za to, że tej sprawie ukręcono łeb - mówił.

- Jeśli w Polsce miała miejsce polityczna afera pedofilii, to jest to oczywiście afera PiS i tego przypadku, o którym mówię - podsumował premier.

