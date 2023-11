"Wyjątkowe wydarzenie". Artur Dziambor pochwalił się w sieci

"Pracę doktorską obroniłem w maju, ale uroczyste wręczenie dyplomu to wyjątkowe wydarzenie . Dzielę się nim z wami, życząc i wam spełnienia marzeń oraz realizacji planów!" - dodał polityk.

Artur Dziambor świętuje. Odebrał dyplom doktorski

Artur Dziambor poza Sejmem. Przegrana w wyborach parlamentarnych

W tegorocznych wyborach parlamentarnych Artur Dziambor startował do Sejmu z ostatniego miejsca listy Trzeciej Drogi w woj. pomorskim. Politykowi nie udało się uzyskać mandatu. W poprzedniej kadencji Sejmu zasiadał w ławach wybrany z listy Konfederacji .

- Jedna rzecz to oczywiście frekwencja, która ich zabija. Natomiast druga rzecz, to przede wszystkim jest to, że Konfederacja poszła w memy, wygłupy, jakieś szuryzmy. Absolutnie nie zajęła się tym, czym powinna się zajmować formacja, która chce się jawić ludziom jako formacja wolnorynkowa i formacja patriotyczna - mówił wówczas polityk.