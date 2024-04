Wyjątkowo ciepła noc z piątku na sobotę zapowiedziała wręcz upalny weekend w pogodzie. Synoptycy IMGW podali, że w nocy najcieplej było w Bielsku-Białej, gdzie termometr wskazał 13,1 st. C. Co jednak czeka nas w sobotę?

Pogoda w Polsce. Upalna sobota z burzami i deszczem

W niektórych regionach zapowiadane są słabe burze. Zagrzmieć może na wschodzie Polski. Mimo zachmurzonego nieba temperatura powinna być wysoka. Najzimniej na północnym-wschodzie, gdzie termometry wskażą 12 stopni. W całej reszcie kraju cieplej - od 15 st. C. na północy i 18 st. C. w centrum Polski. Z kolei na południu nawet 19 st. C., a na zachodzie aż 21 st. C.