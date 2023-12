Premier Donald Tusk został zapytany o sprawę wygaszenia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Maciej Wąsika. To efekt wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, politycy PiS zostali skazani na dwa lata więzienia. - Będę dostosowywał się i respektował wyroki sądu - zadeklarował lider KO. Dodał, że stanie się tak "niezależnie od tego, czy one mi się podobają czy nie". Wymienieni politycy mogą złożyć odwołanie do Sądu Najwyższego.