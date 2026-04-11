- To jest historyczna chwila. Nie dlatego, że spotyka się rządząca partia polityczna na swoim zebraniu. Historyczne są okoliczności, ten moment przełomu z jakim mamy do czynienia, ze wszystkimi złymi i dobrymi tego konsekwencjami w Polsce, Europie i na całym świecie - powiedział premier Donald Tusk otwierając Radę Krajową Koalicji Obywatelskiej.

- Zacznę od gratulacji wszystkim tym, którzy wzięli na siebie ciężar odpowiedzialności za prowadzenie Koalicji Obywatelskiej w tym bardzo wymagającym czasie. Koalicja Obywatelska wzięła na siebie pełną odpowiedzialność prowadzenia spraw Polski w czasach globalnej turbulencji - powiedział szef rządu.

- Inaczej niż wokół nas, my się nie dzielimy, tylko łączymy, poszczególne nurty. My się nie kłócimy, czasami dyskutujemy, wiadomo, emocje jak są wybory, to wiadomo, walka, ale wychodzimy z tej wewnętrznej kampanii bardzo silni, zwarci, bez tych wątpliwości, które targają tak wieloma środowiskami politycznymi i ze zrozumiałą, oczekiwaną przez bardzo wielu Polaków ambicją, aby nie tylko dobrze rządzić w kraju, w tych trudnych latach, ale żeby wyprowadzić Polskę na prostą po tym geopolitycznym zamieszaniu tak, aby Polska stała się silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Myślimy o tym nie w roku, nie w ciągu najbliższych wyborów, ale w ciągu dekady. Taka odpowiedzialność na was spoczywa - zwrócił się do polityków KO premier.

- Ten 2026 jest rokiem i będzie w dalszym ciągu rokiem przyspieszenia. Wbrew wszystkim okolicznościom, wojna, świat trzęsie się w posadach, druga wojna, olbrzymie napięcia polityczne prowokowane przez opozycję i polityków PiS, Konfederacji, a niestety także i Pałacu Prezydenckiego, wbrew groźbie recesji spowodowanej wojną na Bliskim Wschodzie i wysokim cenom energii, wbrew temu wszystkiemu, Polska stała się liderem w bardzo wielu kategoriach - zaznaczył Tusk.

Donald Tusk przedstawił "Piątkę Putina"

Premier stwierdził również, że obecnie największym zagrożeniem dla Europy jest Rosja, dlatego "Europa musi być zjednoczona, zdeterminowana, musi się zacząć na serio zbroić. Musi być bezpieczna dzięki własnej sile i własnej determinacji".

- Plan Putina wobec naszego kraju jest prosty, czytelny i nieskrywany. Możemy nazwać ten plan piątką Putina. To jest próba rozbicia, osłabienia Unii Europejskiej i takie klasyczne szczucie na Unię Europejską, które organizują ludzie służący interesom Rosji także tutaj w Polsce - powiedział Tusk.

Jako drugi punkt planu Putina, premier wskazał "szczucie na Ukrainę". - Nie ma ważniejszego punktu w tej piątce Putina niż rozbicie solidarności polsko-ukraińskiej - powiedział. Kolejnym punktem według szefa rządu jest natomiast próba poróżnienia Polski z jej sojusznikami takimi jak Niemcy, Rumunia czy państwa skandynawskie. - Polska skłócona z Niemcami to rozbita Unia Europejska - zaznaczył.

- Czwarty punkt w tej piątce Putina, to zablokować środki na zbrojenia w Polsce i w Europie. Nie muszę przypominać tej epopei na temat SAFE. Nikt nie ma tak oczywistego interesu w blokowaniu pieniędzy europejskich na zbrojenia Polski, jak Putin i był bliski zrealizowania swojego tego czwartego punktu - powiedział premier.

Jako ostatni punkt planu Rosji Tusk wskazał próbę zniszczenia demokracji liberalnej i państwa prawa w Europie.

Tusk uderza w Kaczyńskiego. "Współczesna targowica"

Premier zaatakował również Prawo i Sprawiedliwość. - Nie macie wrażenia, że ja czytam dzisiaj pięć punktów z nowej piątki Kaczyńskiego? atak na Unię Europejską, szczucie na Ukrainę, konflikt z Niemcami, zablokowane pieniądze europejskie na zbrojenia w Polsce, atak na instytucje państwowe. To jest piątka Putina i to jest piątka Kaczyńskiego - stwierdził Tusk.

- Tu analogia rzuca się sama. Współczesna targowica to jest targowica działająca i w Polsce i w Europie, która liczy na polityczne rozbiory polski i całej Europy - dodał premier.

Według niego politycy tacy jak Jarosław Kaczyński czy prezydent Karol Nawrocki podejmują działania, które są korzyść Rosji. - Wszędzie zobaczycie te same twarze, te same nazwiska, te same pieniądze i tych samych Rosjan za plecami. Czy to jest wsparcie dla AFD w Niemczech, czy to jest wsparcie dla radykalnej prawicy we Francji, czy to był brexit i dzisiaj wsparcie dla prawicowych radykałów Wielkiej Brytanii, czy to są Węgry. W Budapeszcie pojawiają się ludzie Kaczyńskiego, Nawrockiego, Mentzena. Oni wszędzie tam są, gdzie chce tego Putin - powiedział.

Premier odniósł się również do zaplanowanych na jutro wyborów parlamentarnych na Węgrzech. - Dzisiaj Peter Magyar w Budapeszcie krzyczy razem z setkami tysięcy Węgrów: Ruskie do domu. Wiecie dlaczego tak krzyczy? Bo ma dosyć rządów Orbana i jego ekipy, która co widzieliśmy w ostatnich dniach, już bez żadnych zasłon i tajemnic współpracowała na kolanach z Putinem i jego ekipą i która zdradzała interesy Węgrów i Europy każdego dnia.

- Węgrzy i Polacy są razem przeciwko Rosji. Tak, przeciwko tym, którzy dławili wolnych Węgrów i wolnych Polaków - dodał szef rządu.

Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej. Wybrani zostaną wiceprzewodniczący

Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej, którą tworzą członkowie Zarządu Krajowego KO, posłowie, senatorowie, europosłowie oraz działacze wybrani przez rady regionów rozpoczęła się w sobotę o godz. 11 w Warszawie.

Rada Krajowa ma również wybrać skarbnika. Obecnie jest nim Jan Grabiec, będący jednocześnie szefem kancelarii premiera.

Wybrany ma zostać również sekretarz generalny partii. Obecnie jest nim minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Choć pojawiały się głosy, że Kierwiński ma zbyt dużo obowiązków i dobrze byłoby wybrać nowego sekretarza generalnego, to wiele wskazuje na to, że Kierwiński utrzyma funkcję.

Wcześniej w partii wybrano władze w kołach oraz szefów powiatów i regionów. Z kolei na początku marca działacze KO wybrali przewodniczącego partii, którym ponownie został premier Donald Tusk.

