Wydano miliony, muzeum nie powstało. Dotarli do audytu
Blisko 40 mln zł wydał nieprawidłowo Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej - wynika z audytu przeprowadzonego w placówce przez Krajową Administrację Skarbową, do którego dotarła Wirtualna Polska. Instytutowi zarzuca się m.in., że pod kierownictwem Jana Żaryna wydał miliony na stworzenie muzeum, które do dzisiaj nie powstało. Lista nieprawidłowości jest jednak dłuższa.
W skrócie
- Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej wydatkował niemal 40 mln zł w sposób zakwestionowany przez audyt Krajowej Administracji Skarbowej.
- Znaczne środki przeznaczono na nieruchomość i adaptację budynku pod muzeum, które mimo inwestycji nie powstało.
- Aktualne kierownictwo instytutu poinformowało, że muzeum nie zostanie utworzone, a sprawy nieprawidłowości zgłoszono do prokuratury.
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257 stron liczy sprawozdanie z audytu przeprowadzonego przez KAS w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego. Placówka powstała w 2020 roku pod kierownictwem ministerstwa kultury i jego ówczesnego szefa - Piotra Glińskiego. Dyrektorem został Jan Żaryn. Według Wirtualnej Polski, audyt wykazał, że instytut wydał niezgodnie z umowami (lub bezcelowo) 39,7 mln zł z kwoty 42,2 mln zł przyznanej instytucji w latach 2020-2023.
Na szczególną uwagę w wyliczeniach zasługuje muzeum - nieruchomość zakupiona pod siedzibę muzeum kosztowała ponad 17 mln zł, a adaptacja budynku pod muzeum - kolejne 11 mln zł. Mimo to, muzeum wciąż nie powstało. "Statut Instytutu uwzględniający muzeum minister Gliński zatwierdził dopiero 24 listopada 2023 r. Trzy dni przed końcem swojego urzędowania" - podkreśla WP.
Pamiątki po Paderewskim za miliony. "Nie miały związku z kompozytorem"
Instytutowi wytknięto także nieprawidłowości w wydatkach na pamiątki po Ignacym Paderewskim. Wśród 90 przedmiotów zakupionych za 289 tys. zł był m.in. fortepian pianisty. Okazało się - jak informuje WP - że przedmioty nie mają związku z kompozytorem.
Na tym jednak nie koniec zarzutów: KAS podała w wątpliwość funkcjonowanie Funduszu Patriotycznego - programu, z którego Instytut rozdzielał pieniądze organizacjom "realizującym politykę pamięci" (zakwestionowane wydatki rzędu ponad 685 tys. zł) i darowiznę Fundacji ORLEN - 300 tys. zł, które instytut dostał na wydanie słowników i encyklopedii ruchu narodowego. W audycie zwrócono uwagę, że "część publikacji nie ukazała się w okresie realizacji projektu przewidzianym umową".
Nieprawidłowości w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej. Nowy dyrektor odcina się od ruchów poprzednika
Do sprawozdania odniósł się instytut, którego kierownictwo zmieniło się w kwietniu 2024 roku. Aktualny szef, prof. Adam Leszczyński, przekazał, że wykazane nieprawidłowości wpisują się szerszy obraz tego, co wykazały wcześniejsze kontrole: MKiDN, CBA, NIK oraz kontrole wewnętrzne.
Jak przekazała Wirtualna Polska, Instytut Narutowicza złożył już do prokuratury siedem zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.
Aktualny dyrektor instytutu przekazał również, że muzeum nie powstanie, a nieruchomość w tym celu zakupiona nigdy nie nadawała się na jego siedzibę. Ostateczną decyzję o stwierdzonych nieprawidłowościach podejmie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Sam dyrektor placówki podkreśla, że IDMN, przekształcony w Instytut Narutowicza, "to już inna instytucja".
Jan Żaryn, pytany przez Wirtualną Polskę o nieprawidłowości wskazane przez KAS, przekazał dziennikarzom, że nie ma ochoty z nimi rozmawiać.