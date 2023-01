Alerty pogodowe. Spodziewane oblodzenia i intensywne opady śniegu

Z powodu intensywnych opadów śniegu w czwartek w Małopolsce doszło do licznych wypadków i kolizji. - Na szczęście nie było ofiar śmiertelnych - podkreśliła Katarzyna Cisło.

W południowych powiatach Małopolski i Podkarpacia do godz. 2 w nocy obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu - miejscami przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 15 do 20 cm. Poandto IMGW wydał alert przed oblodzeniami nawierzchni dróg i chodników, spowodowanymi opadami deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu na terenie wschodniej i centralnej Polski, a także części Śląska. Alert ten będzie ważny do godz. 7.30 w piątek.

Zdjęcie Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Na ciemniejszym obszarze może przybyć między 20 a 30 cm pokrywy / imgw.pl / materiał zewnętrzny