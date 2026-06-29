Potężne upały nie odpuszczają, jednak w poniedziałek coraz większym zagrożeniem są burze, które mogą się pojawić w wielu regionach. Teraz przed niebezpiecznymi nawałnicami ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wydało swój alert dla kilkunastu województw.

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Alert RCB dla 12 województw. Radzą, jak się zachować

"Uwaga! Dziś i jutro (29/30.06) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - taki komunikat otrzymały osoby w wielu województwach, głównie na południu, w centrum i na zachodzie kraju.

Alert RCB w poniedziałek wydano dla osób, które znajdują się w województwie:

lubelskim ;

podkarpackim ;

małopolskim ;

śląskim ;

opolskim ;

łódzkim ;

świętokrzyskim ;

dolnośląskim ;

wielkopolskim ;

kujawsko - pomorskim ;

lubuskim ;

zachodniopomorskim ;

mazowieckim (powiaty: gostyniński, Płock, płocki, grójecki, kozienicki, białobrzeski, przysuski, radomski, Radom, lipski, zwoleński, szydłowiecki).

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O tym, że poniedziałkowe burze mogą stanowić poważne zagrożenie, ostrzegał wcześniej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z powodu burz wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla południowej połowy Polski, a także ostrzeżenia pierwszego stopnia na północnym zachodzie.

Synoptycy zwracali uwagę, że podczas tych burz miejscami może spaść do 20-30, a na południu i zachodzie miejscami nawet do około 55 litrów wody na metr kwadratowy. "Punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg" - ostrzegali specjaliści z IMGW. Tak intensywne opady deszczu mogą prowadzić do lokalnych podtopień.

Burza w okolicy. Tak trzeba się zachować

"Pamiętaj, burza to niebezpieczne zjawisko" - podkreślają specjaliści z RCB. Dlatego też przygotowali zestaw porad, jak należy postępować, kiedy pojawi się ona w okolicy.

RCB radzi, żeby w obliczu zbliżających się niebezpiecznych zjawisk:

usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty , które mogą zostać porwane przez wiatr ;

przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami;

zamknąć okna i drzwi ;

pozostać w domu , jeżeli jest to możliwe;

jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie , jeżeli jesteśmy poza domem;

nie zatrzymywać się pod drzewami ;

zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom , zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz;

przygotować oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne;

uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

O tym, gdzie aktualnie znajduje się burza, może poinformować radar burz, dostępny na wielu stronach internetowych, w tym na pogoda.interia.pl.

Alert RCB: Co to jest i kiedy się je otrzymuje?

Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.

Alerty RCB wysyłane są tylko w sytuacjach kryzysowych, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Nie są to regularne, odgórnie zaplanowane wiadomości, a ich liczba zależy od aktualnych zagrożeń.

Mogą to być poważne zjawiska atmosferyczne, katastrofy naturalne, czy inne sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji. Osoby, które otrzymają odpowiednio wcześniej ostrzeżenie, mają szansę uniknąć zniszczenia mienia czy uszczerbku na zdrowiu.

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