W skrócie Sędzia Konrad Mielcarek ogłosił zamiar złożenia pozwu o ochronę dóbr osobistych wobec Waldemara Żurka, zarzucając mu przekroczenie granic dopuszczalnej krytyki.

Waldemar Żurek skrytykował wydanie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego przez Sąd Okręgowy w Warszawie oraz wyraził zastrzeżenia co do niezależności sędziego.

Konrad Mielcarek poinformował o zgłoszeniu sprawy do Krajowej Rady Sądownictwa, podkreślając obawy o naciski na sędziów i ochronę niezawisłości sądów.

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Sędzia Konrad Mielcarek z Sądu Okręgowego w Warszawie, który wydał list żelazny dla Marcina Romanowskiego przekazał w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że zamierza wystąpić z powództwem o ochronę dóbr osobistych.

- Pan Waldemar Żurek przekroczył granice dopuszczalnej krytyki i wkroczył w sferę personalnego ataku na sędziego - odpowiedział sędzia w reakcji słowa ze strony ministra sprawiedliwości.

- Poza tym wytwarza się pewna praktyka wywierania presji na sędziów. Wydaje mi się, że sędziowie, niezależnie od tego, czy są starzy, czy nowi, powinni zaprotestować przeciwko takiemu traktowaniu, gdyż w podobnym położeniu może znaleźć się każdy, kto wyda orzeczenie niezgodne z oczekiwaniami władzy - dodał.

Sędzia zaznaczył, że nie kwestionuje prawa do krytycznej oceny orzeczenia sądu. - Natomiast skala personalnych ataków ze strony ministra sprawiedliwości, jakiej właśnie doświadczam w związku z wydaniem tego postanowienia, moim zdaniem przekracza wszelkie granice - przekazał.

List żelazny dla Romanowskiego. Sędzia, który go wydał, rozważa pozwanie ministra Żurka

- Minister w mediach społecznościowych napisał, że jestem 'neosędzią ze stajni Zbigniewa Ziobry', który 'jednoosobowo próbuje zapewnić nietykalność Marcinowi Romanowskiemu' i kieruje się zasadą, że 'swoi chronią swoich'. Takie pejoratywne sformułowania moim zdaniem mają podważyć moją niezależność i niezawisłość przy wydawaniu decyzji. - powiedział sędzia Mielcarek.

- Bardzo się temu dziwię, bo pan minister był sędzią, który za poprzedniej władzy był bardzo atakowany przez ówczesnego ministra sprawiedliwości i z pewnością mógłby się postawić w moim położeniu. Dziwię się, że teraz sam używa wobec innego sędziego tego rodzaju sformułowań - dodał.

Sędzia przekazał, że wystąpił do Krajowej Rady Sądownictwa. - Niestety nie mam zbyt wielu złudzeń co do tego, czy jakiekolwiek działania zostaną podjęte. Niemniej jednak wystąpiłem w sprawie ochrony niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. Ta sytuacja jest niepokojąca - przekazał.

Zapytany o decyzję ws. listu żelaznego dla Romanowskiego, sędzia stwierdził, że wyraził swoje stanowisko w obszernym uzasadnieniu postanowienia.

- Chciałbym podkreślić, że istnieje wyraźna linia orzecznicza sądów apelacyjnych, w tym Sądu Apelacyjnego w Warszawie, zgodnie z którą sprzeciw prokuratora jest wyrażeniem jego stanowiska, ale nie ma dla sądu charakteru wiążącego. Taki pogląd znajduje również szerokie oparcie w doktrynie. Wbrew literalnemu brzmieniu art. 281 § 2 k.p.k. (mowa w nim, że w postępowaniu przygotowawczym list żelazny może być wydany na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu - red.), wykładnia tego przepisu nie może prowadzić do sytuacji, w której procesowe oświadczenie jednej ze stron samo przez się przesądza o treści orzeczenia organu powołanego ustawą do merytorycznego rozpoznania wniosku - wyjaśnił.

- Skoro ustawodawca pozostawił kompetencję do wydania listu żelaznego sądowi okręgowemu, to przyjęcie bezwzględnie wiążącego charakteru sprzeciwu prokuratora sprowadzałoby rolę sądu do formalnego potwierdzenia stanowiska prokuratora, bez możliwości samodzielnego zbadania przesłanek zastosowania tej instytucji. Oczywiście są też przeciwne orzeczenia, jedno z nich przytaczam w uzasadnieniu, ale się z nimi nie zgadzam - dodał.

Minister Żurek krytykuje decyzję o liście żelaznym dla Romanowskiego

Sędziego zapytano o wcześniejszą decyzję ws. listu żelaznego dla Michała Kuczmierowskiego, na który to nie wyraził zgody.

- Nie zgodziłem się, ale z przyczyn merytorycznych. W tamtym przypadku najpierw sąd okręgowy w innym składzie nie zgodził się na wydanie listu żelaznego właśnie z uwagi na sprzeciw prokuratora. Ale Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił to postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, nakazując rozstrzygnąć ją merytorycznie. Wówczas ja tę sprawę otrzymałem i zająłem takie samo stanowisko - wyjaśnił.

Sąd Okręgowy w Warszawie we wrześniu wydał Marcinowi Romanowskiemu list żelazny. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skrytykował tę decyzję.

- Zadziwiająca jest ta decyzja sądu, zwłaszcza że prokuratura się temu sprzeciwiała - mówił. Dodał też, że istotne jest to, że decyzję podjął tzw. neosędzia.

- To jest system stworzony przez PiS w pigułce. Dokładnie po to przejmowali sądy za swoich rządów. My po to procedujemy ustawę praworządnościową, aby do takich sytuacji nie dochodziło. Bo to, że ktoś ma "sędzia" przed nazwiskiem nie oznacza jeszcze, że jest w pełni bezstronny i niezawisły - mówił Żurek.



