W skrócie Bogdan Święczkowski zjawił się przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, żądając wpuszczenia go do środka w celu pełnienia obowiązków prezesa TK.

Polityk oskarżył Annę Korwin-Piotrowską o bezprawne wygaszenie jego przepustki oraz nazwał osoby przebywające w budynku uzurpatorami.

Święczkowski wezwał obecnych na miejscu funkcjonariuszy policji do wyprowadzenia osób nieuprawnionych, grożąc im odpowiedzialnością za niedopełnienie obowiązków.

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- Bezprawna uzurpator Anna Korwin-Piotrowska wygasiła przepustkę prezesowi Trybunału Konstytucyjnego. Dopuszcza się ona przestępstw, tak jak te osoby, które tutaj z policji stoją i nie wpuszczają prezesa TK do Trybunału - mówił Święczkowski.

- Zobaczcie państwo z czym mamy do czynienia. Postawili barierki policyjne na terenie Trybunału Konstytucyjnego bez zgody prezesa. Policja na terenie Trybunału Konstytucyjnego jest bez zgody prezesa - twierdził.

Następnie Bogdan Święczkowski zwrócił się do obecnych na miejscu policjantów o wpuszczenie go na teren Trybunału. - Domagam się od dowódcy tej operacji wpuszczenia mnie na teren Trybunału Konstytucyjnego. Mam zamiar pełnić obowiązki prezesa TK. Wzywam policjantów, żeby nie uczestniczyli w przestępczych działaniach uzurpatorów, którzy znajdują się w tym budynku - powiedział.

- Codziennie będę tutaj przychodził. Mam obowiązek się dostać do budynku, w którym urzęduję i w którym orzekamy o prawach i wolnościach obywateli, w tym waszych jako funkcjonariuszy policji - dodał.

Święczkowski zwrócił się do policjantów. "Wydaję wam polecenie"

Według niego na terenie Trybunału znajdują się osoby nieuprawnione, które policjanci powinni stamtąd wyprowadzić. - Niniejszym wydaję wam takie polecenie. Prezes TK wzywa was do asysty i wyprowadzenia osób nieuprawnionych, uzurpatorów, którzy znajdują się na terenie Trybunału Konstytucyjnego - powiedział.

Gdy policjanci nie zareagowali na jego wezwanie, stwierdził, że popełniają oni przestępstwo. - Jest to przerażające - powiedział.

- Jako były prokurator udzielę wam porady prawnej: to, że stoicie biernie, to nie znaczy, że nie dopuszczacie się przestępstw tzw. zaniechania - stwierdził, zwracając się do obecnych na miejscu funkcjonariuszy.

Święczkowski poinformował również, że w listopadzie zaplanowane są trzy rozprawy, w których znajduje się w składzie orzekającym. - Zobaczymy, co ci uzurpatorzy zrobią - powiedział.

Jak dodał, wszystkie zarządzenia i decyzje Anny Korwin-Piotrowskiej nie mają mocy prawnej. - Wszystko, co ona pisze, to są prywatne jej pamiętniki - dodał.

Chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego

Do kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym doszło w piątek po południu, gdy został on przejęty przez sędziów wybranych przez koalicję rządzącą. Na stronie TK ogłoszono wówczas przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Osobą kierującą pracami Trybunału została ogłoszona sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Na miejscu pojawiła się też policja, która otoczyła Trybunał.

Przed Trybunałem miał miejsce protest środowisk związanych z opozycją. Pojawili się na nim politycy PiS, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej. W nocy z piątku na sobotę na miejsce przybył również prezydent Karol Nawrocki, którego samolot zawrócił w połowie drogi do Senegalu. W mediach opublikowano nagrania pokazujące jego wejście do budynku oraz spór między przedstawicielami prezydenta a sędziami Trybunału wybranymi przez obecny Sejm.

Po opuszczeniu TK Nawrocki ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem ugrupowań parlamentarnych, twierdząc, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego. Z kolei premier Donald Tusk oświadczył, że "przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem".



