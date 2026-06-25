W skrócie Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu wysokiego stężenia akryloamidu w jednej partii popularnych herbatników sprzedawanych w Biedronce.

Wycofany produkt to Herbatniki Petit Beurre marki Bonitki w opakowaniu 400 g o numerze partii 6104037121 01-10 i dacie minimalnej trwałości 13/04/2027.

Jako importera wskazano firmę YARYCH IMPORT EKSPORT SP. Z O.O. z siedzibą przy Lwowskiej 38, 40-389 Katowice.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Główny Inspektorat Sanitarny precyzuje w swoim komunikacie, że chodzi o herbatniki Petit Beurre marki Bonitki.

W ciastkach wykryto niebezpiecznie wysokie ilości akryloamidu. Jest to substancja, która w dużych dawkach jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia. Ma ona m.in. właściwości rakotwórcze.

Herbatniki z groźną substancją. GIS zaapelował do konsumentów

GIS polecił klientom, którzy kupili feralną przekąskę, żeby zwrócić ją do sklepu. Podobny komunikat wydała Biedronka. Sieć zapewniła, że bezproblemowo zwróci pieniądze klientom za okazaniem opakowania od skażonego produktu.

Jednocześnie inspektorzy przekazali, że firma odpowiedzialna za wprowadzenie skażonych herbatników na rynek zapowiedziała podjęcie działań naprawczych.

"Importer poinformował, że producent - Cukiernia Yarych - podejmuje działania mające na celu utrzymanie poziomu akryloamidu na oczekiwanym poziomie i prowadzi monitoring poziomu akryloamidu w swoich produktach" - przekazał GIS.

"Akryloamid powstaje naturalnie podczas wypieku ciastek. Ponieważ dla akryloamidu nie ustanowiono w przepisach prawa limitów bezpieczeństwa żywności, lecz poziomy odniesienia, każdorazowo przy stwierdzeniu przekroczenia tych poziomów prowadzona jest ocena ryzyka" - doprecyzowano w komunikacie.

Partia herbatników wycofana ze sklepu. GIS podał szczegóły

Główny Inspektorat Sanitarny wskazał w swoim komunikacie szczegółowe dane wycofywanego produktu. Inspektorzy podali też numer partii herbatników skażonych groźną substancją:

Produkt: Herbatniki Petit Beurre, 400 g

Marka: Bonitki

Numer partii i data minimalnej trwałości: 6104037121 01-10 - 13/04/2027

Importer: YARYCH IMPORT EKSPORT SP. Z O.O., Lwowska 38, 40-389 Katowice





Spór na linii Warszawa-Kijów o gloryfikację UPA. Morawiecki w ''Gościu Wydarzeń'': Ukraina na tym bardzo mocno przegrała Polsat News