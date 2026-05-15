Wycofują produkt kuchenny. GIS: Możliwe zagrożenie dla zdrowia

Aleksandra Czurczak

Służby sanitarne wycofują z rynku plastikową chochlę marki MULTI SMART FLORINA po wykryciu migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych do żywności. Jak wskazuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, substancje te mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

W skrócie

  • Państwowa Inspekcja Sanitarna wykryła migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych z plastikowej chochli MULTI SMART FLORINA do żywności.
  • Wycofaniu podlegają dwie partie produktu o numerach A20-091 oraz A19-435, sprowadzone do Polski w latach 2019–2020.
  • Zaleca się, aby nie używać wskazanych partii chochli do kontaktu z żywnością i stosować się do komunikatów służb sanitarnych.
W wyniku badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu - chochli - do żywności.

"Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i nie powinny znajdować się w żywności" - czytamy w komunikacie GIS.

Chodzi o produkt: Chochla MULTI SMART FLORINA, pochodzący z Chin i dystrybuowany na polskim rynku przez Florentyna Sp. z o.o.. Ostrzeżenie dotyczy dwóch partii oznaczonych numerami A20-091 oraz A19-435 (EAN: 5902719506734).

Migracja pierwszorzędowych amin z chochli. Produkt wycofywany z rynku

W odpowiedzi na wyniki kontroli dystrybutor - Florentyna Sp. z o.o. - we współpracy z organami sanitarnymi zdecydował o wstrzymaniu sprzedaży oraz rozpoczęciu procesu wycofywania wskazanych partii produktu z obrotu handlowego. Jak podkreślono, działania te mają charakter prewencyjny i są prowadzone w trosce o bezpieczeństwo konsumentów.

Zakwestionowane partie produktu zostały sprowadzone do Polski w latach 2019 - 2020 i w momencie dopuszczenia do obrotu spełniały obowiązujące wówczas wymagania kontrolne. Obecnie spółka współpracuje z organami urzędowej kontroli w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego.

Inspekcja sanitarna nadzoruje cały proces wycofywania produktu z rynku, aby ograniczyć ryzyko dalszej ekspozycji konsumentów na potencjalnie szkodliwe substancje.

Ostrzeżenie GIS. Zalecenia dla konsumentów

Służby sanitarne jednoznacznie zalecają, aby nie używać wskazanych partii chochli do kontaktu z żywnością.

W przypadku posiadania produktu objętego ostrzeżeniem należy zaprzestać jego użytkowania i zastosować się do komunikatów dystrybutora lub lokalnych służb sanitarnych.

Najnowsze