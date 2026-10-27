W skrócie TVP Info ujawniło prywatną korespondencję Sławomira Mentzena, w której lider Konfederacji radził współpracownikom unikanie atakowania PiS i skupienie się na krytyce rządu Donalda Tuska.

Mentzen w wiadomościach do partyjnych kolegów stwierdził, że PiS traci poparcie, a Konfederacja powinna przedstawić się jako najlepsza alternatywa dla obecnej władzy.

Rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski odmówił komentarza do ujawnionych treści, podkreślając, że prywatne wiadomości nie powinny być upubliczniane.

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Jak ustalili dziennikarze TVP Info, na jednym z tajnych, szyfrowanych komunikatorów internetowych politycy Nowej Nadziei z Konfederacji stworzyli grupę, na której wymieniali się opiniami, sugestiami oraz uwagami dotyczącymi bieżącej polityki.

Informator z otoczenia władz partii powiedział stacji, że Sławomir Mentzen "bardzo rzadko" zabiera głos na grupie. - Zazwyczaj, jeśli coś pisze to tylko wiadomości-ogłoszenia - wyjaśniał.

Inaczej było w sierpniu - kilka dni po rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości oraz usunięciu z partii ludzi Mateusza Morawieckiego. Wówczas na grupie ktoś zamieścił wyniki sondażu IBRIS dla Polsat News,, otwiera się w nowym oknie przeprowadzonego w dniach 29 lipca-2 sierpnia. W tym badaniu PiS otrzymało 16,9 proc. głosów, a Konfederacja 14,4 proc.

"Potężny PiS już nie istnieje", "niech gnije". Wyciekła korespondencja Mentzena

Mentzen przekazał wówczas swoim współpracownikom, że Konfederacja powinna skupić się na krytyce obecnego premiera. "Skupiamy się głównie na krytyce Tuska i rządu teraz. Bez ważnego powodu nie atakujemy pisowców, przynajmniej ja nie zamierzam. Niech się sami żrą" - napisał.

Omawiając z politykami Konfederacji dalszą strategię wobec partii Jarosława Kaczyńskiego, Mentzen miał stwierdzić, że "potężny PiS już nie istnieje".

"Ten etap mamy już za sobą. Teraz musimy pokazać, że jesteśmy najlepszą alternatywą, bo najlepiej 'walimy' w Tuska i mamy świeże podejście. Teraz największy wróg to Tusk" - pisał lider Konfederacji.

"Niech PiS powoli sobie gnije" - dodał. "I tak nie odbijemy im tych emerytów, więc niech sobie powoli spadają w sondażach" - prognozował Mentzen.

Rozłam w PiS. Dosadny komentarz Mentzena, padły mocne słowa

O komentarz do wypowiedzi Mentzena Interia poprosiła rzecznika Konfederacji Wojciecha Machulskiego, pytając m.in., czy słowa te odzwierciedlają oficjalną strategię partii.

"Nie komentujemy wiadomości wymienianych prywatnie. Wszystko to, co pisane jest między określonymi ludźmi, powinno pozostać między nimi, a wynoszenie tego na światło dzienne jest niedopuszczalne" - odpowiedział nam Machulski.

Dyskusja na tajnej grupie miała miejsce po burzliwym okresie w PiS. W lipcu Kaczyński zakazał członkom swojej partii udziału w "stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym". Politycy mieli podpisać "lojalki", których złożenia odmówili ludzie Morawieckiego.

Kaczyński oznajmił potem, że "około trzydziestu kilku posłów (...) zrezygnowało z członkostwa" w PiS. Z kolei Morawiecki ogłosił powstanie klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Za byłym premierem poszło kilkudziesięciu polityków.

Źródło: TVP Info



