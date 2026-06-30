Wycieczkowiec potrzebował pomocy na Bałtyku. Polska wysłała śmigłowiec

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Niemiecki wycieczkowiec nadał sygnał alarmowy na Bałtyku. W operacji pilnej ewakuacji medycznej wzięły udział śmigłowiec Marynarki Wojennej oraz statek ratowniczy należący do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Opublikowano nagranie z akcji.

Wycieczkowiec MS Deutschland płynący po wodzie, napis 'Deutschland' na rufie, widoczny komin i pokłady.
Wycieczkowiec MS Deutschland (zdj. ilustracyjne)JENS BUTTNER / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCEAFP

W skrócie

  • Niemiecki wycieczkowiec nadał sygnał alarmowy na Bałtyku i rozpoczęto pilną ewakuację medyczną.
  • Do incydentu doszło na Morzu Bałtyckim w pobliżu Darłowa, a MS Deutschland zwrócił się o pomoc w ramach procedury MEDEVAC.
  • W operacji uczestniczyły śmigłowiec Marynarki Wojennej Rescue 511 oraz statek ratowniczy m/s Tajfun z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
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Do incydentu doszło na Morzu Bałtyckim na wysokości Darłowa - o czym poinformował dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska. Przekazał on, że niemiecki wycieczkowiec MS Deutschland zwrócił się o pomoc w ramach procedury MEDEVAC.

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Procedura MEDEVAC oznacza ewakuację medyczną, co sugeruje, że na pokładzie niemieckiego statku znajdowała się osoba wymagająca pilnej pomocy lekarskiej. Sebastian Kluska nie sprecyzował jednak kto potrzebował pomocy i z jakiego powodu.

Akcja służb na Bałtyku. Wycieczkowiec potrzebował pomocy

Na pomoc wycieczkowcowi wysłane zostały polskie służby. W operacji związanej z udzieleniem pomocy brały udział śmigłowiec Rescue 511 należący do Marynarki Wojennej oraz statek m/s Tajfun należący do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Na nagraniu z akcji udostępnionym przez Kluskę widać śmigłowiec unoszący się nad niemiecki statkiem.

MS Deutschland to luksusowy wycieczkowiec zbudowany w 1998 roku w stoczni w Kilonii. Jednostka składa się z siedmiu pokładów, jej długość to ponad 175 metrów, a szerokość 22 metry. Statek obsługuje kursy m.in. na Islandię, Grenlandię czy Spitsbergen.

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