Wybuch w Przewodowie. Konferencja szefa NATO Jensa Stoltenberga

- To, co się stało w Polsce to tragedia. Wydaje się jednak, że nie mieliśmy do czynienia z celowym atakiem ze strony Rosji - powiedział szef NATO. Podkreślił przy tym, że pocisk, który spadł w Polsce to element obrony przeciwrakietowej Ukrainy, a nie rakieta bezpośrednio wycelowana z Rosji.

- Ukraina stała się teatrem zmasowanego ataku, monitorujemy sytuację na wschodniej flance NATO - dodał.

Pilne spotkanie Rady NATO na poziomie ambasadorów zainicjowała Polska. Rada Północnoatlantycka jest głównym organem decyzyjnym o charakterze politycznym w strukturze NATO. Każde państwo członkowskie ma w niej swojego reprezentanta.

Powodem środowego posiedzenia jest wybuch w Przewodowie. W eksplozji na terenie powiatu hrubieszowskiego zginęły dwie osoby. Początkowe informacje wskazywały, że powodem eksplozji jest rosyjska rakieta, która trafiła w suszarnię zboża.

AP, powołując się na anonimowe źródła w amerykańskiej administracji podaje z kolei, że w Przewodowie eksplodował pocisk ukraińskiej obrony przeciwrakietowej, który został wystrzelony w kierunku rakiety nadlatującej z Rosji i omyłkowo trafił w terytorium Polski.

Pilne narady kryzysowe

Od chwili pojawienia się informacji na temat eksplozji trwają kryzysowe narady w gronie polskim i międzynarodowym. We wtorek odbyły się też konsultacje telefoniczne prezydenta Andrzeja Dudy i Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga.

Także Stoltenberg przekazał na Twitterze o swojej rozmowie z prezydentem Dudą. "NATO monitoruje sytuację, a sojusznicy ściśle się konsultują. Ważne, aby wszystkie fakty zostały ustalone" - napisał szef NATO.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej poinformował również, że prezydent Duda rozmawiał we wtorek z prezydentem USA Joe Bidenem.