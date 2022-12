Wybuch w KGP. Media: Szymczyk ma złożyć wyjaśnienia w prokuraturze

Komendant główny policji gen. Jarosław Szymczyk ma stawić się w prokuraturze, by złożyć wyjaśnienia dotyczące wybuchu, do którego doszło w środę w budynku Komendy Głównej Policji. Choć prokuratura odmawia komentarza w sprawie, to z nieoficjalnych ustaleń wynika, że jeśli komendant dopuścił się nieumyślnego spowodowania eksplozji zagrażającej życiu wielu osób, może mu grozić kara do pięciu lat więzienia.

Zdjęcie Komendant Główny Policji gen. Jarosław Szymczyk / Zbyszek Kaczmarek / East News