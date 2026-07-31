Wybuch rakiety, prokuratura zabiera głos. Ujawniają nowe informacje

- W dniu dzisiejszym od samego rana trwały czynności polegające na katalogowaniu, segregacji i oględzinach materiałów, które zebraliśmy na miejscu zdarzenia. Do tej czynności został przybrany specjalista z Ukrainy, którzy przybył wczoraj w godzinach wieczornych do Lublina - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie i podziękował Ukraińcom, za szybką gotowość do współpracy.

- Te wstępne czynności oględzin śladów ujawnionych na miejscu zdarzenia, czyli tych elementów obiektu powietrznego, pozwoliły nam na poczynienie już kategorycznych stwierdzeń, co do tego, z jakim obiektem mieliśmy do czynienia - stwierdził prok. Kozak.

- Mamy do czynienia z rakietą Ch-101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku w jednym z zakładów na terenie Federacji Rosyjskiej w obwodzie moskiewskim - przekazał i dodał, że są to jedyne informacje, jakie może podać.

Jak zaznaczył, śledczy planują teraz przesłuchiwanie świadków, zabezpieczenie wszelkich możliwych nagrań, które pozwolą odtworzyć tor lotu pocisku. - Współpracujemy z innymi służbami państwowymi, ze Strażą Graniczną, Dowództwem Wojsk Powietrznych, które dysponują informacjami dotyczącymi kierunku z jakiego nadleciał ten pocisk, i jaką trasą się poruszał - dodał.

Prok. Kozak przekazał również, że w dniu dzisiejszym ma zostać formalnie wszczęte śledztwo w sprawie w kierunku sprowadzenia zagrożenia katastrofy w ruchu powietrznym, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu wielkich rozmiarów. - Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10 - zaznaczył rzecznik prokuratury. Śledztwo obejmować będzie również przestępstwo określone w prawie lotniczym dotyczące naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej bez zezwolenia.

Rzecznik przyznał, że o postawienie komukolwiek zarzutów może być trudno z uwagi na ograniczoną współpracę z władzami rosyjskimi. - To jednak nie zwalnia nas z obowiązku, aby zebrać materiał dowodowy i wszcząć śledztwo. My wykonujemy swoje obowiązki, a to jaki będzie tego finał, to zbyt wcześnie, żeby rozstrzygać - powiedział.

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