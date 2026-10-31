W skrócie Andrzej Poczobut ocenił, że rosyjska i białoruska propaganda z zadowoleniem obserwuje eskalację konfliktu politycznego w Polsce wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Szymon Hołownia stwierdził, że wydarzenia z nocy osłabiły pozycję Polski wobec Rosji i zaapelował do prezydenta oraz premiera o pilne rozmowy w sprawie resetu TK.

Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do kraju, gdzie wraz z prezesem Sądu Najwyższego wszedł do budynku Trybunału Konstytucyjnego.

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"Wybuch radości w białoruskiej i rosyjskiej propagandzie był łatwy do przewidzenia. Im większy polityczny chaos w Polsce, tym większe jest ich zadowolenie" - czytamy we wpisie, który na portalu X opublikował białoruski opozycjonista i były więzień reżimu Alaksandra Łukaszenki Andrzej Poczobut.

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Trybunał Konstytucyjny. Andrzej Poczobut wskazuje na Rosję i Białoruś

Poczobut podkreślił, że Rosja i Białoruś "nie kibicują żadnej ze stron sporu wokół TK". "Ich interes jest inny: podsycać konflikt. Im bardziej jesteśmy skłóceni, tym lepiej dla nich" - wskazał.

Opozycjonista to niejedyna osoba, która zwraca uwagę na reakcję naszych wschodnich sąsiadów w kontekście TK. "Nocne wydarzenia osłabiły nas wobec rosyjskiego przeciwnika, grającego na polską polaryzację" - stwierdził Szymon Hołownia.

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Polityk podkreślił, że wydarzenia z Trybunału "przynoszą Polsce wstyd". "Wzywamy dziś prezydenta i premiera, by jak najszybciej, jeszcze dziś, usiedli przy stole i dogadali się w sprawie resetu TK" - dodał.

Przełom ws. TK. Święczkowski zawieszony, Nawrocki zawraca samolot

W ostatnich godzinach doszło do poważnej eskalacji kryzysu dotyczącego tego organu. W piątek wieczorem przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się policja, a na stronie TK informacja ws. zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Kierującą TK została sędzia Anna Korwin-Piotrowska, jako najstarsza stażem.

Przed TK nasiliły się protesty, a udział w nich wzięli posłowie opozycji, w tym m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński. Na miejscu pojawił się też jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

W związku z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym Karol Nawrocki przerwał zaplanowany wcześniej lot do Senegalu i wrócił do kraju. Po kilku godzinach w towarzystwie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego wszedł do budynku Trybunału Konstytucyjnego.

Maciej Berek opublikował film, na którym widać, jak prezydent próbuje dostać się do budynku. Doszło do szarpaniny. W związku z sytuacją w TK głowa państwa zwołała pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych.



