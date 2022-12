Informacja o zniszczeniu nośnika z nagraniem pojawiła się w czerwcu 2019 roku. Oświęcimski sąd rejonowy poinformował Prokuraturę Okręgową w Krakowie, że dwie płyty uległy pęknięciu, a także zapytał, czy prokuratura posiada kopię tych materiałów.

Wybuch granatnika. Brejza opublikował swoje informacje o przebiegu zdarzeń

Krzysztof Brejza na Twitterze opublikował informacje dotyczącą możliwego przebiegu zdarzeń w Komendzie Głównej Policji. Senator podkreśla, że w "krótkiej historii granatnika" widoczna jest "postępująca patologia państwa PiS".

"1. O 7.50 KGP wszedł do swojego gabinetu, weszli zastępcy, objął ich monitoring. 2. Szymczyk poszedł na zaplecze, granatnik stał pionowo, komendant chciał się pochwalić zastępcom tym, co przywiózł z Ukrainy 3. Musiał przełączyć blokadę, po odbezpieczeniu na RGW zaczęło migać światło. Nacisnął spust i o 7:55 doszło do strzału" - pisze senator KO.