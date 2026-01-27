Wybory w Polsce 2050 odbędą się w sobotę 31 stycznia. To ostatni możliwy termin, bo uchwałą Polska 2050 zobowiązała się przeprowadzić wybory nowych władz do końca miesiąca. Głosowanie zaplanowane jest w godz. 16-22.

Taką decyzję podjęła Marta Cienkowska, minister kultury, która po dymisji Maurycego Przyrowskiego została nową szefową Krajowej Komisji Wyborczej Polski 2050. Informacja o nowym terminie wyborów została już przekazana członkom partii.

Jako pierwszy informację o terminie kolejnego głosowania podał Onet.

Polska 2050 znów spróbuje wybrać nowe władze

Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu druga tura wyborów w Polsce 2050 została unieważniona. Głosowanie w formie online zakończyło się niepowodzeniem, bo oddano zdecydowanie więcej głosów niż było uprawnionych.

Przez kilkanaście dni w partii trwała dyskusja, w jaki sposób i kiedy raz jeszcze przeprowadzić głosowanie. Do gry jednak wszedł Szymon Hołownia, który apelował, by odłożyć wybory w czasie. Nie zaprzeczał też, że miałby ochotę wystartować, gdyby procedura wyborcza rozpoczęła się od początku.

Po wyraźnym sprzeciwie Pełczyńskiej-Nałęcz i Hennig-Kloski, które weszły do drugiej tury, działacze zdecydowali, że w sobotę 31 stycznia zostanie przeprowadzona wyborcza dogrywka.

- Dokończymy, a w zasadzie zaczniemy drugą turę od początku - przekazał nam jeden z członków partii.

Polska 2050 zmienia dostawcę usług. Znów głosowanie zdalne

Głosowanie znów odbędzie się w formule online, ale jak się dowiedzieliśmy, zmieniono dostawcę usług. Nowe rozwiązania technologiczne mają być stabilniejsze i bardziej pojemne - Polska 2050 chce tym razem wykluczyć jakiekolwiek nieoczekiwane zdarzenia. Samo głosowanie potrwa sześć godzin, a wyniki prawdopodobnie poznamy późno w nocy z soboty na niedzielę.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie problemy Polski 2050 zostaną rozwiązane. Hołownia już zapowiedział, że jeśli wygra Pełczyńska-Nałęcz lub Hennig-Kloska i "sprywatyzuje" partię, on sam odejdzie z tej formacji, a wraz z nim grupa kilkunastu osób. Do soboty można się więc spodziewać jeszcze wielu zwrotów akcji.

Łukasz Szpyrka

