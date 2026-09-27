Wybory w Krakowie. Mamy wyniki late poll, zmniejszyła się przewaga lidera

W skrócie Według sondaży late poll Łukasz Gibała uzyskał 36,1 proc. głosów w I turze wyborów w Krakowie, a Monika Piątkowska 29,4 proc., natomiast Michał Drewnicki zdobył 17,9 proc. poparcia.

Dane z badania late poll pokazują, że różnica między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską jest mniejsza niż w exit poll.

Na dalszych miejscach znaleźli się: Aleksandra Owca z 7,3 proc., Daria Gosek-Popiołek oraz Michał Klimek po 4,4 proc., a Sławomir Pietrzyk uzyskał 0,4 proc.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Według badań late poll, a zatem danych z komisji wyborczych, w których zakończyło się głosowanie, w niedzielnych wyborach w Krakowie zwyciężył Łukasz Gibała z wynikiem 36,1 proc. Na drugim miejscu uplasowała się Monika Piątkowska popierana przez KO i PSL (29,5 proc.), a na trzecim miejscu znalazł się kandydat PiS Michał Drewnicki (17,9 proc).

Czwarte miejsce w badaniu late poll przeprowadzonym przez OGB zajęła Aleksandra Owca z Razem (7,3 proc.), za nią uplasowała się Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica) ex aequo z Michałem Klimkiem (Konfederacja Korony Polskiej)- po 4,4 proc. Na ostatnim miejscu znalazł się Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska) - 0,4 proc.

Late poll według OGB Łukasz Gibała 36,1 proc. Monika Piątkowska 29,5 proc. Michał Drewnicki 17,9 proc. Aleksandra Owca 7,3 proc. Daria Gosek-Popiołek 4,4 proc. Michał Klimek 4,4 proc. Sławomir Pietrzyk 0,4 proc.

Wybory w Krakowie. Wyniki late poll: Mniejsza przewaga lidera

Najważniejszą różnicą pomiędzy opracowanym przez OGB sondażem exit poll, otwiera się w nowym oknie (badania na podstawie deklaracji wyborców po oddaniu głosów) a late poll (dane z zamkniętych komisji wyborczych) jest różnica w czołówce.

W exit poll przewaga Łukasza Gibały nad Moniką Piątkowską wyniosła 7,3 pp. W late poll różnica wyniosła 6,7 pp. Ponadto Mniej głosów zdobył Michał Drewnicki - OGB i IPSOS dawały kandydatowi PiS w exit poll kolejno 19,2 i 19,6 proc. głosów, a w late poll uzyskał on wynik 17,9 proc.

Late poll pogodził także rywalizujących o piąte miejsce Darię Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej. O ile OGB dawał prowadzenie Klimkowi, a IPSOS Gosek-Popiołek, tak late poll wskazuje na remis z wynikiem 4,4 proc. u obojga kandydatów.



