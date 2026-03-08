Wybory przewodniczącego w KO. Wymowny wpis Donalda Tuska
"Jesteśmy zjednoczeni, silni, pozytywni" - napisał w niedzielę Donald Tusk, ogłaszając po raz pierwszy swój udział w wyborach wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. W ten sposób premier oficjalnie rozpoczął proces elekcji szefów powiatów, regionów i przewodniczącego partii, który ma znaczący wpływ na przygotowania do wyborów parlamentarnych w 2027 roku.
W skrócie
- Donald Tusk poinformował na platformie X, że po raz pierwszy wybierane władze Koalicji Obywatelskiej.
- W niedzielę w KO odbywa się tradycyjna elekcja szefów powiatów, regionów oraz przewodniczącego partii, a wyniki mają być ogłoszone w poniedziałek.
- W sześciu województwach trwa zacięta rywalizacja o stanowiska szefów regionów, podczas gdy w pozostałych dziesięciu startują wyłącznie dotychczasowi przewodniczący.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Donald Tusk zamieścił w niedzielę wpis na platformie X, w którym przekazał, iż po raz pierwszy wybierane są władze Koalicji Obywatelskiej.
"Jesteśmy zjednoczeni, silni, pozytywni" - napisał premier w mediach społecznościowych.
Przypomnijmy, że w Koalicji Obywatelskiej w niedziele trwa wybór szefów powiatów, regionów i przewodniczącego partii.
Wybory w Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk bez konkurencji
Wybory przeprowadzane są w formie tradycyjnej. Oznacza to, że od godz. 10 w wyznaczonych miejscach członkowie KO wrzucają do urn karty do głosowania. Wyniki natomiast mają być podane w poniedziałek.
Kandydat na szefa KO jest jeden - to obecny premier Donald Tusk. Zmian nie będzie też w 10 regionach, gdzie jedynymi kandydatami są obecni przewodniczący.
Zacięta rywalizacja zapowiada się z kolei w pozostałych sześciu okręgach.Tym bardziej że szefowie regionów będą mieć wpływ na stworzenie list wyborczych na zbliżające się wybory parlamentarne w 2027 roku.
Wybory w KO. Zacięta rywalizacja w sześciu województwach
W woj. lubuskim dotychczasowy szef regionu, poseł Waldemar Sługocki będzie rywalizował z wojewodą Markiem Cebulą. Ten drugi przekonuje, że po 10 latach region wymaga zmiany szefa. Jednak - według działaczy KO, z którymi rozmawiała PAP - to zwycięstwo Sługockiego jest najbardziej prawdopodobne.
Na Dolnym Śląsku, obok obecnego przewodniczącego Michała Jarosa (wiceministra rozwoju i posła KO), startuje wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska. Zdaniem polityków ugrupowania, pojedynek ten będzie wyrównany, tym bardziej że "w partii istnieje powszechne przekonanie, że Wielichowską lubi i wspiera premier".
W czterech pozostałych województwach aktualni szefowie regionów nie będą kandydować. Mowa o Zdzisławie Gawliku (podkarpackie), Rafale Grupińskim (wielkopolskie), Stanisławie Żmijanie (lubelskie) i Andrzeju Bule (opolskie).
W województwie lubelskim rywalizacja rozegra się pomiędzy europosłanką Martą Wcisło a posłem Michałem Krawczykiem. Z kolei w Wielkopolsce zmierzą się wiceszef MSZ, poseł Marcin Bosacki i poseł oraz szef sejmowej komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak.
Na Podkarpaciu zmierzą się natomiast posłanka Joanna Frydrych i poseł Paweł Kowal. Do rywalizacji na szefa opolskiej Koalicji Obywatelskiej przystąpili z kolei poseł Tomasz Kostuś oraz członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.