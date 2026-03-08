W skrócie Donald Tusk poinformował na platformie X, że po raz pierwszy wybierane władze Koalicji Obywatelskiej.

W niedzielę w KO odbywa się tradycyjna elekcja szefów powiatów, regionów oraz przewodniczącego partii, a wyniki mają być ogłoszone w poniedziałek.

W sześciu województwach trwa zacięta rywalizacja o stanowiska szefów regionów, podczas gdy w pozostałych dziesięciu startują wyłącznie dotychczasowi przewodniczący.

"Jesteśmy zjednoczeni, silni, pozytywni" - napisał premier w mediach społecznościowych.

Wybory w Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk bez konkurencji

Wybory przeprowadzane są w formie tradycyjnej. Oznacza to, że od godz. 10 w wyznaczonych miejscach członkowie KO wrzucają do urn karty do głosowania. Wyniki natomiast mają być podane w poniedziałek.

Kandydat na szefa KO jest jeden - to obecny premier Donald Tusk. Zmian nie będzie też w 10 regionach, gdzie jedynymi kandydatami są obecni przewodniczący.

Zacięta rywalizacja zapowiada się z kolei w pozostałych sześciu okręgach.Tym bardziej że szefowie regionów będą mieć wpływ na stworzenie list wyborczych na zbliżające się wybory parlamentarne w 2027 roku.

Wybory w KO. Zacięta rywalizacja w sześciu województwach

W woj. lubuskim dotychczasowy szef regionu, poseł Waldemar Sługocki będzie rywalizował z wojewodą Markiem Cebulą. Ten drugi przekonuje, że po 10 latach region wymaga zmiany szefa. Jednak - według działaczy KO, z którymi rozmawiała PAP - to zwycięstwo Sługockiego jest najbardziej prawdopodobne.

Na Dolnym Śląsku, obok obecnego przewodniczącego Michała Jarosa (wiceministra rozwoju i posła KO), startuje wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska. Zdaniem polityków ugrupowania, pojedynek ten będzie wyrównany, tym bardziej że "w partii istnieje powszechne przekonanie, że Wielichowską lubi i wspiera premier".

W czterech pozostałych województwach aktualni szefowie regionów nie będą kandydować. Mowa o Zdzisławie Gawliku (podkarpackie), Rafale Grupińskim (wielkopolskie), Stanisławie Żmijanie (lubelskie) i Andrzeju Bule (opolskie).

W województwie lubelskim rywalizacja rozegra się pomiędzy europosłanką Martą Wcisło a posłem Michałem Krawczykiem. Z kolei w Wielkopolsce zmierzą się wiceszef MSZ, poseł Marcin Bosacki i poseł oraz szef sejmowej komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak.

Na Podkarpaciu zmierzą się natomiast posłanka Joanna Frydrych i poseł Paweł Kowal. Do rywalizacji na szefa opolskiej Koalicji Obywatelskiej przystąpili z kolei poseł Tomasz Kostuś oraz członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.

