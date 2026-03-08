Wybory przewodniczącego w KO. Wymowny wpis Donalda Tuska

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

"Jesteśmy zjednoczeni, silni, pozytywni" - napisał w niedzielę Donald Tusk, ogłaszając po raz pierwszy swój udział w wyborach wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. W ten sposób premier oficjalnie rozpoczął proces elekcji szefów powiatów, regionów i przewodniczącego partii, który ma znaczący wpływ na przygotowania do wyborów parlamentarnych w 2027 roku.

Premier Donald Tusk
Wybory przewodniczącego w Koalicji Obywatelskiej. Wpis Donalda Tuska (zdj. ilustracyjne)Lukasz SzelagEast News

W skrócie

  • Donald Tusk poinformował na platformie X, że po raz pierwszy wybierane władze Koalicji Obywatelskiej.
  • W niedzielę w KO odbywa się tradycyjna elekcja szefów powiatów, regionów oraz przewodniczącego partii, a wyniki mają być ogłoszone w poniedziałek.
  • W sześciu województwach trwa zacięta rywalizacja o stanowiska szefów regionów, podczas gdy w pozostałych dziesięciu startują wyłącznie dotychczasowi przewodniczący.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Donald Tusk zamieścił w niedzielę wpis na platformie X, w którym przekazał, iż po raz pierwszy wybierane są władze Koalicji Obywatelskiej. 

"Jesteśmy zjednoczeni, silni, pozytywni" - napisał premier w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że w Koalicji Obywatelskiej w niedziele trwa wybór szefów powiatów, regionów i przewodniczącego partii.

Wybory w Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk bez konkurencji

Wybory przeprowadzane są w formie tradycyjnej. Oznacza to, że od godz. 10 w wyznaczonych miejscach członkowie KO wrzucają do urn karty do głosowania. Wyniki natomiast mają być podane w poniedziałek.

Kandydat na szefa KO jest jeden - to obecny premier Donald Tusk. Zmian nie będzie też w 10 regionach, gdzie jedynymi kandydatami są obecni przewodniczący.

Zobacz również:

Weekend w polskiej polityce: Prezentacja kandydata na premiera z ramienia PiS i wybory w KO
Polska

Gorący weekend w polskiej polityce. Konwencja PiS i wybory w KO

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

    Zacięta rywalizacja zapowiada się z kolei w pozostałych sześciu okręgach.Tym bardziej że szefowie regionów będą mieć wpływ na stworzenie list wyborczych na zbliżające się wybory parlamentarne w 2027 roku.

    Wybory w KO. Zacięta rywalizacja w sześciu województwach

    W woj. lubuskim dotychczasowy szef regionu, poseł Waldemar Sługocki będzie rywalizował z wojewodą Markiem Cebulą. Ten drugi przekonuje, że po 10 latach region wymaga zmiany szefa. Jednak - według działaczy KO, z którymi rozmawiała PAP - to zwycięstwo Sługockiego jest najbardziej prawdopodobne.

    Na Dolnym Śląsku, obok obecnego przewodniczącego Michała Jarosa (wiceministra rozwoju i posła KO), startuje wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska. Zdaniem polityków ugrupowania, pojedynek ten będzie wyrównany, tym bardziej że "w partii istnieje powszechne przekonanie, że Wielichowską lubi i wspiera premier".

    Zobacz również:

    Choć wybory dopiero jesienią przyszłego roku, partie zaczynają już kampanię
    Polityczny WF

    "Polityczny WF": PiS i KO ruszają z ofensywami. Co zrobi Konfederacja?

    Piotr Witwicki
    Marcin Fijołek
    Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

      W czterech pozostałych województwach aktualni szefowie regionów nie będą kandydować. Mowa o Zdzisławie Gawliku (podkarpackie), Rafale Grupińskim (wielkopolskie), Stanisławie Żmijanie (lubelskie) i Andrzeju Bule (opolskie).

      W województwie lubelskim rywalizacja rozegra się pomiędzy europosłanką Martą Wcisło a posłem Michałem Krawczykiem. Z kolei w Wielkopolsce zmierzą się wiceszef MSZ, poseł Marcin Bosacki i poseł oraz szef sejmowej komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak.

      Na Podkarpaciu zmierzą się natomiast posłanka Joanna Frydrych i poseł Paweł Kowal. Do rywalizacji na szefa opolskiej Koalicji Obywatelskiej przystąpili z kolei poseł Tomasz Kostuś oraz członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.

      Zobacz również:

      Donald Tusk skomentował wybór kandydata PiS na premiera
      Polska

      "Trzy Konfederacje przeciwko nam". Tusk zapowiada "grę o wszystko"

      Paweł Basiak
      Dagmara Pakuła
      Paweł Basiak, Dagmara Pakuła
      "Jest tylko na trochę". Były prezydent komentuje kandydaturę Czarnka na premieraPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze