Wybory przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. Ogłoszono wynik Tuska
Donald Tusk uzyskał 97 proc. poparcia w wyborach na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. Znamy również liderów poszczególnych regionów. Do zaciętej rozgrywki doszło na Dolnym Śląsku, gdzie Monika Wielichowska minimalnie przegrała z Michałem Jarosem. Wicemarszałek Sejmu ogłosiła, że złoży protest do Krajowej Komisji Wyborczej. Zastrzeżenia zgłoszono w jeszcze jednym regionie.
W skrócie
- Donald Tusk otrzymał 97 proc. poparcia w wyborach na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej, nie miał kontrkandydata.
- W dwóch regionach (dolnośląskim i podkarpackim) zgłoszono protesty wyborcze dotyczące przebiegu głosowania.
- Podano nazwiska liderów poszczególnych regionów, m.in. Michała Jarosa na Dolnym Śląsku i Pawła Kowala na Podkarpaciu.
Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela w poniedziałek po godz. 10 ogłosiła wyniki wyborów w Koalicji Obywatelskiej. Przewodniczącym ugrupowania pozostał Donald Tusk. Premier nie miał kontrkandydata w walce o fotel lidera.
W wyborach wzięło udział 78 proc. uprawnionych, oddano ponad 16,6 tys. głosów.
97 proc. poparło kandydaturę Donalda Tuska na przewodniczącego KO. 379 osób zagłosowało przeciwko.
Wybory w Koalicji Obywatelskiej. Złożono dwa protesty
W dwóch regionach złożono protesty wyborcze. Chodzi o woj. dolnośląskie i podkarpackie. Na Dolnym Śląsku różnica między Michałem Jarosem iMoniką Wielichowską wyniosła zaledwie sześć głosów.
Wielichowska w nocy z niedzieli na poniedziałek wydała oświadczenie. Poinformowała, że w czasie wyborów rzekomo doszło do niezapewnienia tajności głosownia.
Wskazała również na "prowadzenie jawnej agitacji wyborczej zwolennika mojego kontrkandydata na przewodniczącego regionu w obrębie lokalu wyborczego oraz braku reakcji komisji wyborczej na ten fakt".
Z kolei na Podkarpaciu wygrał poseł Paweł Kowal. W pokonanym polu zostawił posłankę Joannę Frydrych. - To nie jest kwestia małej różnicy, bardziej procedur w trakcie głosowania - przekazała Dorota Niedziela, informując, że Kowal uzyskał około 130 głosów więcej.
- Kandydaci mają trzy dni na złożenie protestu wyborczego - mówiła wicemarszałek Sejmu. Jak dodała, ich rozpatrzenie może zająć około tygodnia.
Wybory w Koalicji Obywatelskiej. Znamy liderów regionów
Jeszcze przed konferencją prasową poznaliśmy wyniki wyborów w Koalicji Obywatelskiej w części regionów.
W Wielkopolsce z poparciem ponad 70 proc. wygrał poseł Jarosław Urbaniak. W pokonanym polu zostawił wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego.
Na Lubelszczyźnie europarlamentarzystkaMarta Wcisło wygrała stosunkiem głosów 662 do 633 ze swoim kontrkandydatem posłem Michałem Krawczykiem.
Z kolei w Pomorskiem wygrał marszałek województwa Mieczysław Struk. Samorządowiec nie miał przeciwnika. Uzyskał poparcie 909 z 988 głosujących.
Z wyników przedstawionych w poniedziałek rano przez Dorotę Niedzielę wynika, że liderami KO w pozostałych regionach zostali: Tomasz Lenz (woj. kujawsko-pomorskie), Marek Cebula (woj. lubuskie), Cezary Tomczyk (woj. łódzkie), Aleksander Miszalski (Małopolska), Jan Grabiec (Mazowsze), Robert Węgrzyn (Opolszczyzna), Krzysztof Truskolaski (woj. podlaskie), Wojciech Saługa (woj. śląskie), Artur Gierada (woj. świętokrzyskie), Jacek Protas (woj. warmińsko-mazurskie), Olgierd Geblewicz (woj. zachodniopomorskie).