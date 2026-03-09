W skrócie Donald Tusk otrzymał 97 proc. poparcia w wyborach na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej, nie miał kontrkandydata.

W dwóch regionach (dolnośląskim i podkarpackim) zgłoszono protesty wyborcze dotyczące przebiegu głosowania.

Podano nazwiska liderów poszczególnych regionów, m.in. Michała Jarosa na Dolnym Śląsku i Pawła Kowala na Podkarpaciu.

Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela w poniedziałek po godz. 10 ogłosiła wyniki wyborów w Koalicji Obywatelskiej. Przewodniczącym ugrupowania pozostał Donald Tusk. Premier nie miał kontrkandydata w walce o fotel lidera.

W wyborach wzięło udział 78 proc. uprawnionych, oddano ponad 16,6 tys. głosów.

97 proc. poparło kandydaturę Donalda Tuska na przewodniczącego KO. 379 osób zagłosowało przeciwko.

Wybory w Koalicji Obywatelskiej. Złożono dwa protesty

W dwóch regionach złożono protesty wyborcze. Chodzi o woj. dolnośląskie i podkarpackie. Na Dolnym Śląsku różnica między Michałem Jarosem iMoniką Wielichowską wyniosła zaledwie sześć głosów.

Wielichowska w nocy z niedzieli na poniedziałek wydała oświadczenie. Poinformowała, że w czasie wyborów rzekomo doszło do niezapewnienia tajności głosownia.

Wskazała również na "prowadzenie jawnej agitacji wyborczej zwolennika mojego kontrkandydata na przewodniczącego regionu w obrębie lokalu wyborczego oraz braku reakcji komisji wyborczej na ten fakt".

Z kolei na Podkarpaciu wygrał poseł Paweł Kowal. W pokonanym polu zostawił posłankę Joannę Frydrych. - To nie jest kwestia małej różnicy, bardziej procedur w trakcie głosowania - przekazała Dorota Niedziela, informując, że Kowal uzyskał około 130 głosów więcej.

- Kandydaci mają trzy dni na złożenie protestu wyborczego - mówiła wicemarszałek Sejmu. Jak dodała, ich rozpatrzenie może zająć około tygodnia.

Wybory w Koalicji Obywatelskiej. Znamy liderów regionów

Jeszcze przed konferencją prasową poznaliśmy wyniki wyborów w Koalicji Obywatelskiej w części regionów.

W Wielkopolsce z poparciem ponad 70 proc. wygrał poseł Jarosław Urbaniak. W pokonanym polu zostawił wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego.

Na Lubelszczyźnie europarlamentarzystkaMarta Wcisło wygrała stosunkiem głosów 662 do 633 ze swoim kontrkandydatem posłem Michałem Krawczykiem.

Z kolei w Pomorskiem wygrał marszałek województwa Mieczysław Struk. Samorządowiec nie miał przeciwnika. Uzyskał poparcie 909 z 988 głosujących.

