Wybory prezydenckie w Krakowie. Są wyniki exit poll

Maciej Olanicki
Jakub Pogorzelski

Maciej Olanicki, Jakub Pogorzelski

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Do wyłonienia nowego prezydenta Krakowa potrzebna będzie druga tura - wskazują sondaże exit poll. W badaniach OGB dla Polsat News i Newsmax Polska oraz IPSOS najlepszy wynik uzyskał Łukasz Gibała z komitetu Kraków dla Mieszkańców (35,7 proc. według OGB i 36,6 proc. według IPSOS), który wyprzedził startującą z poparciem KO i PSL Monikę Piątkowską (28,4 i 24,4 proc.). Na trzecim miejscu uplasował się Michał Drewnicki z PiS (19,2 i 19,6 proc.).

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Poznaliśmy wyniki badania exit poll w wyborach prezydenckich w KrakowiePolsat News

Według sondaży exit poll Łukasz Gibała z wynikami 35,7 proc (OGB) i 36,6 proc. (IPSOS) wyprzedził pozostałych kandydatów.

Startująca z poparciem Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego Monika Piątkowska uzyskała w niedzielnych wyborach 28,4 i 24,4 proc. głosów i to ona powalczy z Gibałą w II turze, zaplanowanej na 11 października.

Wybory prezydenckie w Krakowie. Gibała przed Piątkowską, będzie II tura

Na trzecim miejscu w badaniu znalazł się Michał Drewnicki. Kandydat z ramienia Prawa i Sprawiedliwości zdobył 19,2 i 19,6 proc. poparcia. Dalej uplasowała się Aleksandra Owca z Razem (7,1 i 8,7 proc.),

Kolejność na dwóch kolejnych miejscach różni się w zależności od badania. Według OGB Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej zdobył 4,7 proc. i wyprzedził Darię Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy, która uzyskała 4,6 proc. Z kolei w badaniu IPSOS Daria Gosek-Popiołek uzyskała 6,1 proc. i wyprzedziła Michała Klimka (4,2 proc.).

W obu badaniach na ostatnim miejscu znalazł się Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska) z wynikiem 0,3 i 0,4 proc.

W I turze wyborów prezydenckich w Krakowie frekwencja wyniosła 44,3 proc według OGB. W badaniu IPSOS do urn poszło 41,9 proc uprawnionych mieszkańców Krakowa.

Exit poll według OGB

Łukasz Gibała
35,7 proc.
Monika Piątkowska
28,4 proc.
Michał Drewnicki
19,2 proc.
Aleksandra Owca
7,1 proc.
Michał Klimek
4,7 proc.
Daria Gosek-Popiołek
4,6 proc.
Sławomir Pietrzyk
0,3 proc.

Exit poll według IPSOS

Łukasz Gibała
36,6 proc.
Monika Piątkowska
24,4 proc.
Michał Drewnicki
19,6 proc.
Aleksandra Owca
8,7 proc.
Daria Gosek-Popiołek
6,1 proc.
Michał Klimek
4,2 proc.
Sławomir Pietrzyk
0,4 proc.

II tura wyborów prezydenckich w Krakowie 11 października

Wybory w Krakowie zostały zorganizowane przedterminowo w wyniku odwołania w maju w drodze referendum dotychczasowego prezydenta, Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.

Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik, który wcześniej był zastępcą Miszalskiego. Jeżeli potwierdzą się wyniki sondażowe i żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, II tura odbędzie się 11 października.

Artykuł aktualizowany.

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