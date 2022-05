Wybory prezydenckie. Mateusz Morawiecki wygrałby pierwszą turę

Oprac.: Paweł Basiak Polska

Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, to w drugiej turze znaleźliby się premier Mateusz Morawiecki i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - wynika z sondażu IBRiS dla Radia Zet. Politycy otrzymaliby odpowiednio 33,8 proc. oraz 30,4 proc. głosów. Do urn poszłoby ponad 65 proc. uprawnionych do głosowania.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki wygrałby pierwszą turę / East News/Reporter/Zbyszek Kaczmarek; East News/Łukasz Gdak /