Wybory parlamentarne już za rok. Kiedy dokładnie? Możliwe cztery terminy

Wybory parlamentarne w 2023 roku: Możliwe terminy

Ostatnie wybory parlamentarne odbyły się 3 października 2019 roku. Konstytucyjny termin kolejnego głosowania wypada zatem jesienią 2023 roku. Dokładna data jednak nie jest jeszcze znana. Wybory parlamentarne zarządza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Data głosowania musi zostać podana nie później niż na 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu.

Ponadto wybory parlamentarne odbywają się wyłącznie w dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu. Obecna kadencja parlamentu trwa do 12 listopada 2023 r. Oznacza to, że pierwszy możliwy termin na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych wypada w niedzielę, 15 października 2023 r. Kolejne daty, w których możliwe są najbliższe wybory parlamentarne, to 22 i 29 października, a także 5 listopada.

W 2023 wybory parlamentarne. Ale nie tylko

Zgodnie z pierwotnym kalendarzem wyborczym jesienią 2023 roku oprócz wyborów parlamentarnych wypadają także wybory samorządowe. Dzieje się tak dlatego, że w 2018 r. wydłużono kadencję samorządów z 4 do 5 lat (ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 r.).



Projekt ustawy autorstwa posłów PiS przewiduje przedłużenie kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego do 30 kwietnia 2024 r. Ma to na celu rozdzielenie dat wyborów parlamentarnych i samorządowych.

Politycy partii rządzącej twierdzą, że wydłużenie kadencji samorządów i przesunięcie wyborów samorządowych z jesieni 2023 r. na wiosnę 2024 r. pozwoli uniknąć wielu problemów i leży w interesie Polski. Opozycja podnosi natomiast, że PiS pragnie uniknąć porażki w wyborach samorządowych w okresie kampanii wyborczej do parlamentu.

Wybory samorządowe w 2024 roku?

Zgodnie z projektem ustawy zachowana jest zasada z kodeksu wyborczego, że premier zarządza głosowanie w niedzielę, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na siedem dni przed upływem kadencji władz lokalnych. Pierwsza z tych niedziel - 24 marca to Niedziela Palmowa, z kolei druga - 31 marca to Wielkanoc. Wtedy też nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Organizowanie wyborów w tych terminach jest więc mało prawdopodobne.

Pierwsze realne terminy, w którym może dojść do wyborów samorządowych w 2024 r., to 7 i 14 kwietnia. W obu wypadkach druga tura wyborów mogłaby się odbyć jeszcze w kwietniu i nie miałaby wpływu na przygotowania do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które prawdopodobnie odbędą się 26 maja (zakres możliwych dat jest szerszy, ale przyjęto, że to ostatnia niedziela maja).

Informacje o datach wyborów parlamentarnych i samorządowych opublikujemy na stronie Interii, gdy tylko zostaną one oficjalnie ogłoszone. Na to musimy jednak na razie poczekać.

