Informacje o wynikach jako pierwszy podał Onet. Z pisma, które otrzymał Polsat News bezpośrednio od partii 2050, wynika, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz uzyskała 277 głosów, a Paulina Hennig-Kloska - 131.

Na trzecim miejscu uplasowała się Joanna Mucha z wynikiem 119 głosów. Czwarty był Ryszard Petru, który otrzymał 95 głosów, a ostatnie, piąte miejsce z wynikiem 34 głosów uzyskał Rafał Kasprzyk.

"W związku z nieuzyskaniem przez żadnego z kandydatów wymaganej większości głosów Krajowa Komisja Wyborcza zarządza II turę wyborów na Przewodniczącego Partii, zgodnie z kalendarzem wyborczym" - przekazano w oficjalnym piśmie przesłanym redakcji Polsat News.

Jak informowaliśmy w Interii, rozstrzygające głosowanie odbędzie się w poniedziałek.

W internetowym głosowaniu na szefa Polski 2050 wzięło udział ponad 800 osób. O fotel przewodniczącego partii zmierzyli się poseł Ryszard Petru, posłanka Joanna Mucha, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz poseł Rafał Kasprzyk.

Wybory na szefa Polski 2050.

Głosowanie na nowego przewodniczącego partii odbyło się w sobotę między godziną 9:00 a 15:00.

Początkowo swój udział w wyborach zadeklarowało siedmioro polityków Polski 2050. Jeszcze w grudniu swoją kandydaturę wycofał europoseł Michał Kobosko, który podkreślił, że poprze kandydatów "dążących do transformacji ugrupowania", wskazując przy tym na Hennig-Kloskę i Petru.

Dzień przed głosowaniem zrezygnował również Bartosz Romowicz, który przyznał, że nie był "aktywnym uczestnikiem kampanii" i nie chciał "zniszczyć Polski 2050", budując swój kapitał polityczny.

