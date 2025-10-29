Joanna Mucha ogłosiła, że będzie ubiegać się o przejęcie schedy po Szymonie Hołowni. Marszałek Sejmu zapowiedział wcześniej, że nie będzie ponownie ubiegał się o stanowisko szefa Polski 2050.

Nowy szef Polski 2050. Joanna Mucha ogłasza swoją kandydaturę

"Będę startowała w wyborach na przewodniczącą Polski 2050. Chcę wygrać te wybory, bo wiem, jak odzyskać zaufanie, jak odzyskać pozycję na scenie politycznej. Bo wiem, że to od naszego wyniku wyborczego zależy wygrana sił demokratycznych w 2027 roku" - oznajmiła Mucha na Facebooku.

W dołączonym nagraniu mówiła, że "to moment, do którego przygotowywała się całe swoje dorosłe życie".

- I studia, i 20 lat w polityce,18 lat w Sejmie i umiejętność zarządzania trudnymi projektami takimi jak Euro 2012 - to wszystko, każdy dzień, każde doświadczenie przygotowało mnie do tego, aby dzisiaj powiedzieć, że wystartuję na przewodniczącą partii Polska 2050 - podkreśliła wiceminister edukacji narodowej.

Jak dodała, "nie tylko wystartuje, ale chce wygrać te wybory". - Chcę wygrać je dla nas, dla Polski 2050, przywrócić nam nasze miejsce na scenie politycznej, bo jesteśmy tam potrzebni, ale chcę też doprowadzić do tego, że dzięki nam, dzięki Polsce 2050, wygramy wybory w 2027 roku jako koalicja demokratyczna - mówiła.

- Będę kandydowała na przewodniczącą Polski 2050. Liczę na wasze wsparcie - powiedziała Mucha.

Kto zastąpi Szymona Hołownię? Ryszard Petru proponuje wspólną debatę

Na deklarację wiceminister zareagował jej partyjny kolega Ryszard Petru. Polityk na początku października zapowiedział, że będzie ubiegał się o fotel szefa partii.

"Witam cię, w rywalizacji o przywództwo w Polsce 2050! Dobrze, że startujesz" - zwrócił się do Muchy.

"Potrzebna jest nam debata o przyszłości naszego ugrupowania, o jego programie i o funkcjonowaniu w koalicji" - dodał Petru.

Poseł zaproponował, by przed wyborami zorganizować wspólną debatę.

"Porozmawiajmy o tym jak odbudować zaufanie wyborców? Jak dotrzeć do tych, którzy nie czują się reprezentowani ani przez PiS, ani przez Platformę? Jak sprawić, by Polska 2050 była realną alternatywą i mogła w 2027 roku uzyskać dobry wynik wyborczy?" - proponował

"Mam nadzieje na wspólną, otwartą debatę z Joanną o przyszłości naszego ruchu" - zadeklarował.

"Polska potrzebuje nas, jako ugrupowania, które skupi się na skuteczności i będzie zmieniać rzeczywistość na lepsze" - oświadczył Petru.

Możliwości startu w wyborach na przewodniczącego ugrupowania nie wykluczyła też minister klimatu i środowiska, obecna wiceszefowa Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. - Nie podjęłam jeszcze takiej decyzji. Natomiast nie wykluczam takiej ewentualności - mówiła.

Lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września przekazał, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Dwa dni później poinformował, że aplikuje na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

