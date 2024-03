Wybory samorządowe 2024. Wypowiedź Bogdana Jaroszewicza oburzyła lewicowych działaczy

Aktywistki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet ze Szczecina nazywają marszałka Sejmu "hamulcowym". Są także zaskoczone słowami Jaroszewicza. - I to ma być kandydat Lewicy? Bardziej pasuje do ugrupowania Szymona Hołowni - komentuje Dominika Jackowski.

Kandydat Lewicy postanowił przeprosić. Wyjawił także, że jego słowa nie spodobały się politycznym przełożonym . - To była niefortunna wypowiedź. Przepraszam za nią kobiety - mówi Jaroszewicz "Gazecie Wyborczej". Podkreśla także, że zmienia zdanie w sprawie liberalizacji przepisów. - Te sprawy są ważne, 30 lat czekają na zrealizowanie. Nie ma co odkładać ich na później, skoro można to zrobić już teraz - twierdzi.

Cztery projekty ustaw w Sejmie

Jest też czwarty projekt, który złożyła Trzecia Droga - postuluje on przywrócenie stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z jesieni 2020 roku, a więc powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego z 1993 roku. Dodatkowo Polska 2050 i PSL chcą, by o dopuszczalności przerywania ciąży do 12 tygodnia decydowali Polacy w referendum.