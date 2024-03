Wybory samorządowe 2024. Tobiasz Bocheński chce zmian w ustawie warszawskiej

Ocenił, że w tej chwili w stolicy mamy do czynienia z centralizacją władzy i uzależnieniem od prezydenta miasta. - Prezydent, dysponując upoważnieniami, decyduje o środkach finansowych i ma de facto prawo ubezwłasnowolnić dzielnice. Oznacza to, że demokratycznie wybrani radni i wybrany przez nich burmistrz może przez pięć lat nie posiadać kompetencji do rozwiązywania ważnych dla dzielnicy problemów, mimo że jest ich najbliżej - wyjaśnił.