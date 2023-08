Uchwała o ingerencji w wybory. Sejm zdecydował

Niemal cały klub Koalicji Polskiej (PSL) nie wziął udziału w głosowaniu (wstrzymała się Magdalena Sroka z Porozumienia), za to przeciw był cały klub Koalicji Obywatelskiej oraz Polski2050.

Prawo i Sprawiedliwość we wtorkowy wieczór niespodziewanie skierowało projekt uchwały ws. obcej ingerencji w polski proces wyborczy . Według wnioskodawców w procederze prym wiodą Niemcy, w tym lider Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber. Tematem błyskawicznie zajęła się cała izba.

Kowalski: PO stoi murem za Berlinem

Podczas ożywionej debaty opozycję zaatakował Janusz Kowalski. - Nie po to Konrad Adenauer (były kanclerz Niemiec - red.) płaci za m.in. organizację campusu Rafała Trzaskowskiego, aby tutaj w tej chwili nie pojawił się Sławomir Nitras, który mówi niemieckim głosem. Wy nawet nie udajecie, wy stoicie murem za Niemcami, za Berlinem - oskarżał polityk Suwerennej Polski .

Na ripostę polityków Koalicji Obywatelskiej nie trzeba było długo czekać. - Ani jeden raz nie jest w tej uchwale wymieniony Tusk. To już jest sabotaż, prezes was za to rozliczy - odpowiedział Kowalskiemu poseł opozycji. Później dodał, że partia rządząca "ośmiesza się od ośmiu lat", ale fakt, że "ośmieszają Polki, Polaków i polski Sejm, jest niedozwolone i jest sabotażem".