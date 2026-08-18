W skrócie W badaniu SW Research 31,1 proc. respondentów nie potrafiło wybrać najlepszego kandydata na premiera z ramienia PiS.

Podobnie liczna grupa badanych wskazała odpowiedź "żaden z powyższych".

Najwięcej wskazań otrzymał Przemysław Czarnek, uzyskując 7,4 proc. poparcia.

Jarosław Kaczyński ogłosił, że Przemysław Czarnek będzie kandydatem PiS na premiera podczas marcowej konwencji w Krakowie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Pracownia SW Research zapytała Polaków o to, kto powinien zostać kandydatem PiS na premiera.

Badanie przeprowadzono po opuszczeniu szeregów tej partii przez Mateusza Morawieckiego i około 40 jego współpracowników.

Były premier ze swoimi stronnikami powołał klub parlamentarny Rozwój Plus.

Kto najlepszym kandydatem PiS na premiera? Polacy zabrali głos

Najwięcej wskazań otrzymał Przemysław Czarnek, którego wybrało 7,4 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazł sięZbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, z wynikiem 6,9 proc.

Na trzecim miejscu uplasował się europoseł Dominik Tarczyński, który otrzymał 6,8 proc. poparcia. Na dalszych miejscach znaleźli się: Patryk Jaki (6,1 proc.), Jarosław Kaczyński (5,4 proc.) i Tobiasz Bocheński (3,8 proc.).

Co ciekawe, zdecydowana większość respondentów nie wybrała żadnego z przedstawionych jej kandydatów.

31,1 proc. badanych nie potrafiło wskazać konkretnego nazwiska. Z kolei 32,5 proc. wybrało odpowiedź "żaden z powyższych".

Przemysław Czarnek kandydatem PiS na premiera

Na początku marca podczas konwencji w Krakowie lider PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że były minister edukacji Przemysław Czarnek będzie kandydatem na premiera w najbliższych wyborach parlamentarnych. Planowano głosowanie ma się odbyć jesienią 2027 roku.

Media podawały nieoficjalnie, że na liście potencjalnych kandydatów na premiera był też Bogucki. Według doniesień niezadowolony ze wskazania Czarnka miał być Mateusz Morawiecki.

Badanie zostało zrealizowane przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 801 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.



