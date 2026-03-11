Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Znamy nazwiska kandydatów

W skrócie Prezydium Sejmu zgłosiło sześciu kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a PiS przedstawiło dwóch własnych kandydatów.

Termin zgłaszania kandydatów upłynął w środę o godzinie 12, a głosowanie nad kandydaturami zaplanowano na piątek.

Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego indywidualnie, na dziewięcioletnie kadencje, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

W środę o godzinie 12 minął wyznaczony przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego termin zgłaszania kandydatów na sześć wakatów w Trybunale Konstytucyjnym.

Jak poinformowano w komunikacie Sejmu RP, łącznie wpłynęło osiem kandydatur. Przekazane nazwiska pokrywają się z tymi, o których wcześniej mówili przedstawiciele koalicji rządzącej i Prawa i Sprawiedliwości.

Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Znamy kandydatów koalicji rządzącej

Wcześniej, podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem trzydniowego posiedzenia niższej izby Parlamentu, polityk Lewicy poinformował, że prezydium Sejmu rekomendowało sześć nazwisk pretendentów do TK.

To profesor Uniwersytetu Śląskiego i sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach dr Krystian Markiewicz, profesor Polskiej Akademii Nauk dr Maciej Taborowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Marcin Dziurda, prezes Sądu Okręgowego w Opolu sędzia Anna Korwin-Piotrowska, dr Magdalena Bentkowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz profesor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Dariusz Szostek.

- Prezydium te osoby rekomendowało, z związku z tym między innymi te nazwiska będą procedowane na posiedzeniu Sejmu. Jest to zgodne z art. 30 regulaminu Sejmu. Jego prezydium będzie reprezentowała pani marszałek Dorota Niedziela - dodał.

Wakaty w TK. PiS chciał wstrzymania wyboru sędziów

Zgłoszenie własnych kandydatur zapowiedziało we wtorek także PiS, uzależniając je jednak od dalszych losów złożonego przez posła Marcina Warchoła wniosku o zabezpieczenie i czasowe wstrzymanie Sejmu od wyboru sędziów TK.

Ostatecznie Prawo i Sprawiedliwość poinformowało w środę o wskazaniu dwóch pretendentów - prof. dr hab. Artura Kotowskiego oraz dr Michała Skwarzyńskiego.

Sejm do tej pory cztery razy nie wybrał kandydatów zgłoszonych przez to ugrupowanie. Głosowanie w sprawie kandydatur zostało zaplanowane na piątek.

Sędziów Trybunału wybiera indywidualnie, na dziewięcioletnie kadencje, Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Według regulaminu Sejmu wnioski ws. wyboru sędziego TK przedstawia co najmniej 50 posłów lub Prezydium Sejmu.

