W skrócie Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wyznaczył termin składania wniosków w sprawie wyboru sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego na 11 marca do godziny 12.

Wnioski mogą składać Prezydium Sejmu lub grupa co najmniej 50 posłów, a informacja o tym zostanie przekazana wszystkim klubom i kołom.

Wakaty w Trybunale istnieją od niemal roku, a Sejm ma przyjąć uchwałę dotyczącą publikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego na najbliższym posiedzeniu.

- Podjąłem decyzję o wyznaczeniu terminu na składanie wniosku w sprawie wyboru sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ten termin to 11 marca, środa, do godziny 12. Wnioski może zgłaszać prezydium Sejmu, albo grupa co najmniej 50 posłów - przekazał na konferencji prasowej Czarzasty.

- Pismo w tej sprawie zostanie zaraz skierowane do wszystkich klubów i kół - dodał.

Czarzasty odmówił podania informacji, czy Prezydium Sejmu ma już gotową listę sześciu sędziów, którą uzgodnili koalicjanci.

Zapytany o to, dlaczego wyznaczony przez niego termin jest tak krótki, skoro mógł go wyznaczyć już kilka miesięcy temu, marszałek odparł: - Zgodnie z regulaminem Sejmu marszałek ma prawo wytyczyć taki termin, jaki uważa dla danej sprawy za najbardziej stosowny.

Wybór sędziów do TK. "Próbujemy uzdrowić system prawny"

Marszałek został zapytany o to, czy wybór sędziów sprawi, że rząd będzie publikował wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Czarzasty stwierdził, że Sejm przyjmie w tej sprawie uchwałę na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

- Koalicja robi wszystko, by uzdrowić polski system prawny, bez względu na kłody, które są rzucane (...). Doprowadzimy do takiego stanu, że obywatele będą bezpieczni po podejmowanych wyrokach i będą mieli świadomość, że te wyroki, które zostaną przyjęte, nie będą odwoływane z różnych względów w przyszłości - powiedział.

Wakaty w Trybunale Konstytucyjnym istnieją już od niemal roku. W kwietniu ubiegłego roku skończyła się kadencja czterech sędziów. W grudniu z TK odeszło kolejnych dwóch. W 2026 r. kończą się kadencje następnych dwóch sędziów: Andrzeja Zielonackiego - 28 czerwca i Justyna Piskorskiego - 18 września.

