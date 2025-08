Kancelaria przypomina, że 30 sierpnia 2025 roku upływa sześcioletnia letnia kadencja dotychczasowego prezesa Mariana Banasia . Termin składania kandydatur upłynął 31 lipca 2024 roku. Do złożenia kandydatur na nowego prezesa uprawniona była grupa co najmniej 35 posłów lub marszałek Sejmu.

"Zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, zostanie przeprowadzone poszerzone postępowanie sprawdzające w stosunku do kandydatów na stanowisko Prezesa NIK. Kandydatury zostaną skierowane do właściwej sejmowej komisji (Komisji do Spraw Kontroli Państwowej) celem zaopiniowania" - czytamy w komunikacie.