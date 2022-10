Wybierasz się w góry? Uważaj na pogodę. Ostrzeżenia przed szkwałami

Karkonoski Park Narodowy to jeden z 23 polskich parków, położony w województwie dolnośląskim, przy granicy z Czechami. Zajmuje on 5951 ha terenów leśnych oraz górskich. Każdego roku jest miejscem wypraw wielu turystów - szczególnie efektownie prezentuje się jesienią. Planując wycieczkę do Karkonoskiego Parku Narodowego w najbliższy weekend, trzeba jednak wziąć pod uwagę pogodę.

Karkonosze - prognoza pogody na weekend

Piątek w Karpaczu, Szklarskiej Porębie i okolicach zapowiada się słonecznie, z przejściowym zachmurzeniem. Temperatura wyniesie od 8 do 13 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Wiatr maksymalnie do 24 km/h.



W sobotę prognoza pogody jest mniej przychylna - pojawi się większe zachmurzenia, możliwe są również przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 13 kresek. Będzie również silniej wiało.

W niedzielę będzie cieplej - do 16 stopni Celsjusza, lecz pochmurnie.

Zobacz pogodę na weekend w Karpaczu

Karkonoski Park Narodowy - ostrzeżenie o trudnych warunkach

Wybierając się do Karkonoskiego Parku Narodowego należy wziąć pod uwagę, że zarówno temperatura, jak i warunki atmosferyczne mogą tam być zupełnie inne, niż w położonych niżej miejscowościach.

W ostatnich dniach bardzo silny wiatr odnotowano m.in. na Śnieżce - popularnym wśród turystów szczycie, należącym do Korony Gór Polski. Jeszcze w poniedziałek 10 października porywy wiatru przekraczały tam 112 km/godz.

Podobna sytuacja może się powtórzyć również w nadchodzący weekend. IMGW prognozuje, że siła wiatru w wyższych partiach Karkonoskiego Parku Narodowego znów sięgnie 100 km/godz. Zarząd parku informuje, że na Śnieżnych Stawkach - bezodpływowych jeziorkach znajdujących się w zachodniej części Karkonoszy -znów mogą pojawić się szkwały. Prosi również o rozwagę, w czasie planowania weekendowych wypraw.

Pogoda na weekend - czym jest szkwał?

Szkwałem nazywa się nagły wzrost prędkości wiatru (przynajmniej o 8 m/s), który może osiągać nawet 9 stopni w skali Beauforta. Jest to okresowe zjawisko o dużej skali natężenia, lecz trwające krótko - najczęściej od kilku do kilkunastu minut. Jego przyczyną jest m.in. zetknięcie się ze sobą dwóch mas powietrza o dużej różnicy temperatur. Szkwał może nieść ze sobą opady deszczu lub śniegu.

