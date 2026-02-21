Wybierasz automatyczne rozliczenie PIT? Uważaj, żeby nie stracić pieniędzy

Spis treści: Co możesz zrobić w Twój e-PIT z automatycznym rozliczeniem? Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę? Zwrot nadpłaty podatku - termin akceptacji rozliczenia ma znaczenie

Przygotowane deklaracje podatkowe za 2025 rok są udostępniane w serwisie e-Urząd Skarbowy w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r. W tym przedziale czasowym masz możliwość zapoznania się z treścią zeznania, wprowadzenia zmian lub jego zatwierdzenia.

Rozwiązanie to eliminuje konieczność składania dodatkowych wniosków oraz osobistego dostarczania dokumentów do urzędu skarbowego. Nic więc dziwnego, że jest tak chętnie wybierane przez Polaków - 14,3 mln osób składających deklaracje elektroniczne skorzystało z usługi Twój e-PIT w 2025 (rozliczenia za 2024 rok).

Twój e-PIT obejmuje szeroki katalog podatników, przy czym zakres danych zależy od rodzaju uzyskiwanych przychodów oraz właściwego formularza podatkowego. Ujęte są deklaracje m.in. PIT-37 - dla osób uzyskujących przychody m.in. z umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, PIT-38 - dla podatników uzyskujących przychody kapitałowe, PIT-28 oraz PIT-36 - w zależności od rodzaju źródeł przychodów, PIT-36L - dla podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo.

Co możesz zrobić w Twój e-PIT z automatycznym rozliczeniem?

Podatnik, po zalogowaniu się do systemu, może podjąć kilka decyzji dotyczących przygotowanego zeznania:

1. Akceptacja deklaracji

Jeżeli dane zawarte w zeznaniu są prawidłowe, podatnik może dokonać jego zatwierdzenia. Wymaga to uprzedniej weryfikacji m.in.:

sposobu rozliczenia (indywidualne / wspólne),

ulg podatkowych,

danych identyfikacyjnych,

wskazania OPP dla przekazania 1,5% podatku.

2. Edycja i korekta

System umożliwia wprowadzenie zmian, w szczególności:

dodanie ulg i odliczeń,

zmianę sposobu rozliczenia,

modyfikację danych dotyczących organizacji pożytku publicznego.

3. Złożenie deklaracji poza systemem

Podatnik może sporządzić i złożyć zeznanie podatku PIT w innej formie, w tym przy użyciu zewnętrznych narzędzi elektronicznych lub w formie papierowej. W takim przypadku deklaracja udostępniona w Twój e-PIT nie wywołuje skutków prawnych.

4. Brak aktywności

Niewykonanie żadnej czynności w ustawowym terminie może skutkować uznaniem deklaracji za złożoną w formie przygotowanej przez system, przy czym zasada ta nie dotyczy wszystkich formularzy. W odniesieniu do PIT-28 oraz PIT-36 podatnik powinien dokonać aktywnej akceptacji lub złożyć deklarację inną drogą.

Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę?

Pomimo wysokiego stopnia automatyzacji, usługa Twój e-PIT nie uwzględnia wszystkich możliwych sytuacji podatkowych. Do najczęstszych obszarów wymagających sprawdzenia należą:

sposób rozliczenia - deklaracje przygotowywane są indywidualnie,

ulgi i odliczenia - część preferencji podatkowych wymaga samodzielnego uzupełnienia,

przekazanie 1,5% podatku - zmiana organizacji wymaga ingerencji podatnika,

kompletność danych od płatników.

Brak weryfikacji może prowadzić do konieczności składania korekt lub utraty przysługujących preferencji podatkowych.

Zwrot nadpłaty podatku - termin akceptacji rozliczenia ma znaczenie

W przypadku deklaracji złożonych elektronicznie maksymalny termin zwrotu nadpłaty wynosi 45 dni. Termin ten liczony jest od momentu skutecznego złożenia zeznania podatkowego.

W praktyce wcześniejsza akceptacja deklaracji może skrócić czas oczekiwania na zwrot środków. Odroczenie decyzji do końca kwietnia skutkuje przesunięciem biegu terminu.

"Prezydenci i premierzy" o kłopotach Polski 2050 Polsat News