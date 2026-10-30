Do erupcji, którą specjaliści określili jako "umiarkowanie wybuchową", doszło o godz. 11:53 lokalnego czasu. Gęsta chmura wzniosła się na wysokość 3 tys. metrów ponad poziom krateru. Następnie wiatr poniósł ją na południowy zachód. Teraz opady pyłu wulkanicznego zagrażają miejscowościom Daraga, Camalig, Guinobatan i części Albay. Mieszkańcom zalecono ewakuację.
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Wybuch wulkanu Mayon. Słup dymu wyraźnie widoczny
Zagrożeniem są możliwe opady kamieni i skał, a także pył. Po wybuchu filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS) zwiększył stopień zagrożenia z 2 na 3 w pięciostopniowej skali. To oznacza zakaz przebywania w promieniu sześciu kilometrów od wulkanu.
W serwisach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać chmurę gęstego pyłu wydobywającego się z wulkanu i rozciągającą się nad dużym obszarem:
Miejscowe władze nakazały ewakuację tysięcy mieszkańców ośmiu miast i mniejszych miejscowości z okolic wulkanu. Oprócz tego Noel Rosal, gubernator prowincji Albay, ogłosił zawieszenie zajęć w szkołach publicznych i prywatnych w prowincji.
To nie jest pierwszy raz, kiedy wulkan Mayon powoduje poważne utrudnienia. W przeszłości doprowadził do tragedii.
Bardzo niespokojny wulkan. Mayon potrafi być groźny
Położony w prowincji Albay, w południowej części wyspy Luzon, Mayon jest najaktywniejszym spośród 24 czynnych wulkanów na Filipinach.
W czerwcu 2023 roku po jednej z erupcji trzeba było ewakuować ponad 12 tys. mieszkańców okolicznych miast i wsi.
Wybuchy tej góry notuje się od 1616 roku. Najtragiczniejszą w skutkach była ta z 1 lutego 1814 roku, która unicestwiła liczne miejscowości i zabiła ponad 1200 osób.
Filipiny znajdują się w tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia, czyli jednej z najbardziej aktywnych sejsmicznie stref na Ziemi. Z tego powodu często dochodzi w tym rejonie do wybuchów wulkanów oraz trzęsień ziemi. Niektóre z nich mogą wywoływać niszczycielskie fale tsunami. Kraj ten co roku zmaga się również ze średnio dwudziestoma tajfunami i silnymi burzami.
Źródło: ABS-CBN, PHIVOLCS
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