Do erupcji, którą specjaliści określili jako "umiarkowanie wybuchową", doszło o godz. 11:53 lokalnego czasu. Gęsta chmura wzniosła się na wysokość 3 tys. metrów ponad poziom krateru. Następnie wiatr poniósł ją na południowy zachód. Teraz opady pyłu wulkanicznego zagrażają miejscowościom Daraga, Camalig, Guinobatan i części Albay. Mieszkańcom zalecono ewakuację.

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Wybuch wulkanu Mayon. Słup dymu wyraźnie widoczny

Zagrożeniem są możliwe opady kamieni i skał, a także pył. Po wybuchu filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS) zwiększył stopień zagrożenia z 2 na 3 w pięciostopniowej skali. To oznacza zakaz przebywania w promieniu sześciu kilometrów od wulkanu.

W serwisach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać chmurę gęstego pyłu wydobywającego się z wulkanu i rozciągającą się nad dużym obszarem:

Miejscowe władze nakazały ewakuację tysięcy mieszkańców ośmiu miast i mniejszych miejscowości z okolic wulkanu. Oprócz tego Noel Rosal, gubernator prowincji Albay, ogłosił zawieszenie zajęć w szkołach publicznych i prywatnych w prowincji.

To nie jest pierwszy raz, kiedy wulkan Mayon powoduje poważne utrudnienia. W przeszłości doprowadził do tragedii.

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Bardzo niespokojny wulkan. Mayon potrafi być groźny

Położony w prowincji Albay, w południowej części wyspy Luzon, Mayon jest najaktywniejszym spośród 24 czynnych wulkanów na Filipinach.

W czerwcu 2023 roku po jednej z erupcji trzeba było ewakuować ponad 12 tys. mieszkańców okolicznych miast i wsi.

Wybuchy tej góry notuje się od 1616 roku. Najtragiczniejszą w skutkach była ta z 1 lutego 1814 roku, która unicestwiła liczne miejscowości i zabiła ponad 1200 osób.

Filipiny znajdują się w tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia, czyli jednej z najbardziej aktywnych sejsmicznie stref na Ziemi. Z tego powodu często dochodzi w tym rejonie do wybuchów wulkanów oraz trzęsień ziemi. Niektóre z nich mogą wywoływać niszczycielskie fale tsunami. Kraj ten co roku zmaga się również ze średnio dwudziestoma tajfunami i silnymi burzami.

Źródło: ABS-CBN, PHIVOLCS

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