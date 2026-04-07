Wtorek nie będzie spokojny. Wichury w sześciu województwach

Jakub Wojciechowski

Po świętach wiosna osłabnie. Pogoda wyraźnie się zepsuje, szczególnie w drugiej połowie dnia. Na wschodzie kraju mocniej popada deszcz, często wymieszany ze śniegiem. W tej części kraju również mocno powieje, choć najsilniejsze podmuchy zanotujemy w górach - miejscami osiągną one 100 km/h. W sześciu województwach obowiązują ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia.

Całkowite zachmurzenie i ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wichurami na wschodzie. Pogoda we wtorek niebezpieczna
Wtorek będzie pochmurny i wietrzny, zwłaszcza na wschodzie. Tam synoptycy IMGW ostrzegają przed niebezpiecznymi podmuchami w sześciu województwach

Poranek w całej Polsce był chłodny. O godz. 8:00 nie było więcej niż 6,4 st. C, a w najchłodniejszym Kłodzku o tej porze było 1,3 st. C. W ciągu dnia miejscami na północnym wschodzie będzie niewiele więcej - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda najgorsza na wschodzie. Nie tylko nieprzyjemne opady

Wtorek będzie pochmurny, choć na zachodzie w ciągu dnia będzie nieco jaśniej. Nad resztą kraju zawisną gęste chmury, z których przelotnie popada deszcz.

Najgorszej pogody możemy się spodziewać na wschodzie oraz na południu, gdzie popada deszcz ze śniegiem, a w Karpatach sam śnieg. Najwięcej opadów możemy zanotować po południu.

Mapa pogodowa Polski i okolic z podziałem na województwa, pokazująca strefy opadów, zachmurzenia i różnice temperatur; intensywne opady i duże zachmurzenie skoncentrowane są we wschodniej części kraju, podczas gdy zachodnia część pozostaje w przewadze ...
Na wschodzie kraju, zwłaszcza po południu w wielu miejscach spadnie deszcz wymieszany ze śniegiemWXChartsmateriał zewnętrzny

Będzie nie tylko mokro, lecz również dość chłodno. Na północnym wschodzie w ciągu dnia nie będzie więcej niż 4 stopnie, a w centrum około 10. Na najcieplejszym zachodzie zanotujemy do 13 stopni Celsjusza.

Mapa Polski z zaznaczonymi anomaliami temperatury przy powierzchni ziemi, kolorystyka od żółci i pomarańczy na zachodzie do intensywnych odcieni niebieskiego na wschodzie kraju, wyraźnie pokazująca, że wschód Polski doświadcza znacznie niższych tempera...
Wtorek będzie chłodnym dzień, z temperaturami maksymalnymi do 13 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

Temperaturę odczuwalną obniży mocniejszy wiatr, który na wschodzie lokalnie osiągnie do 70 km/h. Z tego powodu w tym rejonie kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Obejmują one województwa:

  • podlaskie;
  • wschodnią część warmińsko-mazurskiego;
  • wschodnią połowę mazowieckiego;
  • lubelskie;
  • północno-wschodnie krańce podkarpackiego;
  • wschodnie krańce świętokrzyskiego.
mapa Polski z wyróżnionymi na żółto wschodnimi województwami: podlaskim, lubelskim i podkarpackim, reszta kraju pozostaje w kolorze białym, a granice województw są wyraźnie zaznaczone
W sześciu wschodnich województwach obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatremIMGWmateriał zewnętrzny

Te ostrzeżenia wejdą w życie w południe i pozostaną w mocy do godz. 19:00.

Na najsilniejszy wiatr trzeba uważać w górach. W Sudetach podmuchy osiągną 90, a w Karpatach do 100 km/h.

Na wschodzie, czyli tam, gdzie spadnie najwięcej deszczu i deszczu ze śniegiem oraz powieje silny wiatr, warunki będą niekorzystne. W ciągu dnia w miejscach, gdzie wiatr będzie słabszy, czyli głównie na zachodzie, można się spodziewać obojętnych warunków.

mapa Polski z oznaczeniem stanu biometu na 7 kwietnia 2026 roku; większość kraju objęta jest intensywnym, czerwonym kolorem wskazującym na bardzo niekorzystne warunki biometeorologiczne, natomiast pas zachodni i południowo-zachodni zaznaczony jest jasn...
Pogoda we wtorek będzie przeważnie niekorzystna. Wyjątkiem będą tereny na zachodzieIMGWmateriał zewnętrzny

Pochmurna i mokra aura utrzyma się również po zmroku praktycznie wszędzie poza zachodem. W innych rejonach kraju dalej popada deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg - w Karpatach jego pokrywa może się zwiększyć o 5 cm.

W najwyższych polskich górach w dalszym ciągu potrwają wichury wiejące z prędkością do 100 km/h.

