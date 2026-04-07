Poranek w całej Polsce był chłodny. O godz. 8:00 nie było więcej niż 6,4 st. C, a w najchłodniejszym Kłodzku o tej porze było 1,3 st. C. W ciągu dnia miejscami na północnym wschodzie będzie niewiele więcej - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda najgorsza na wschodzie. Nie tylko nieprzyjemne opady

Wtorek będzie pochmurny, choć na zachodzie w ciągu dnia będzie nieco jaśniej. Nad resztą kraju zawisną gęste chmury, z których przelotnie popada deszcz.

Najgorszej pogody możemy się spodziewać na wschodzie oraz na południu, gdzie popada deszcz ze śniegiem, a w Karpatach sam śnieg. Najwięcej opadów możemy zanotować po południu.

Na wschodzie kraju, zwłaszcza po południu w wielu miejscach spadnie deszcz wymieszany ze śniegiem WXCharts materiał zewnętrzny

Będzie nie tylko mokro, lecz również dość chłodno. Na północnym wschodzie w ciągu dnia nie będzie więcej niż 4 stopnie, a w centrum około 10. Na najcieplejszym zachodzie zanotujemy do 13 stopni Celsjusza.

Wtorek będzie chłodnym dzień, z temperaturami maksymalnymi do 13 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Temperaturę odczuwalną obniży mocniejszy wiatr, który na wschodzie lokalnie osiągnie do 70 km/h. Z tego powodu w tym rejonie kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Obejmują one województwa:

podlaskie ;

wschodnią część warmińsko - mazurskiego ;

wschodnią połowę mazowieckiego ;

lubelskie ;

północno-wschodnie krańce podkarpackiego ;

wschodnie krańce świętokrzyskiego.

W sześciu wschodnich województwach obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem IMGW materiał zewnętrzny

Te ostrzeżenia wejdą w życie w południe i pozostaną w mocy do godz. 19:00.

Na najsilniejszy wiatr trzeba uważać w górach. W Sudetach podmuchy osiągną 90, a w Karpatach do 100 km/h.

Na wschodzie, czyli tam, gdzie spadnie najwięcej deszczu i deszczu ze śniegiem oraz powieje silny wiatr, warunki będą niekorzystne. W ciągu dnia w miejscach, gdzie wiatr będzie słabszy, czyli głównie na zachodzie, można się spodziewać obojętnych warunków.

Pogoda we wtorek będzie przeważnie niekorzystna. Wyjątkiem będą tereny na zachodzie IMGW materiał zewnętrzny

Pochmurna i mokra aura utrzyma się również po zmroku praktycznie wszędzie poza zachodem. W innych rejonach kraju dalej popada deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg - w Karpatach jego pokrywa może się zwiększyć o 5 cm.

W najwyższych polskich górach w dalszym ciągu potrwają wichury wiejące z prędkością do 100 km/h.

