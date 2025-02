Poranek powitał nas mrozem w całej Polsce , jednak najzimniej było w Stuposianach: 14,6 st. C. W Nowym Sączu zanotowano z kolei -9,3 st. C, a najcieplej w Świnoujściu, lecz nawet tam temperatury były ujemne i wyniosły -2,9 st. C. W ciągu dnia zrobi się nieco cieplej.

Pogoda wypełniona mrozem

We wtorek będzie od -5 stopni na północnym wschodzie, około zera w centrum do 4 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.

Mróz trzyma się mocno, zwłaszcza w nocy

Noc z wtorku na środę znów najpewniej będzie bardzo mroźna. Na wschodzie temperatura może spaść do -12, -10 st. C. Miejscami w kotlinach górskich może być nawet -16, -15 stopni. Łagodniejszych mrozów doświadczy centrum (około -7 st. C) i tereny na zachodzie i południowym zachodzie: do -4, -2 stopni. Nad samym morzem prognozowany jest minimalny mróz, na poziomie -1 stopnia.