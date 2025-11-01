W skrócie W dniu Wszystkich Świętych Polacy tłumnie odwiedzają cmentarze, zapalając znicze i składając kwiaty na grobach bliskich jako wyraz pamięci i miłości.

Policja oraz inne służby apelują o rozwagę i ostrożność na drogach, prowadząc wzmożone kontrole w pobliżu nekropolii, szczególnie na Mazowszu.

Na wielu cmentarzach, m.in. Rakowickim w Krakowie, odbywają się kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków, angażując znane osoby oraz wolontariuszy.

Kościół katolicki 1 listopada obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Wspomina tego dnia wiernych, którzy po śmierci osiągnęli zbawienie. Przypomina też, że każdy chrześcijanin ma powołanie do świętości.

Zgodnie z polską tradycją w uroczystość Wszystkich Świętych wierni odwiedzają cmentarze, na których pochowani są ich krewni i przyjaciele. Znicze, które stawia się tego dnia na nagrobkach, symbolizują nadzieję i pamięć o osobach, które odeszły, a kwiaty są symbolem bezinteresownej miłości.

Cmentarz Zasański w Przemyślu po zmroku Darek Delmanowicz PAP

W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, czyli 1-8 listopada, można uzyskać odpust zupełny, a więc darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, dla tych, którzy w czyśćcu oczekują pełni zbawienia.

Warunkiem uzyskania odpustu jest odwiedzenie cmentarza i wypełnienie zwykłych warunków: pozostawanie w stanie łaski uświęcającej, brak przywiązania do grzechu ciężkiego, przystąpienie do komunii św. w dniu nawiedzenia cmentarza i odmówienie modlitw "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga" oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez papieża.

1 listopada. Cmentarze rozbłysły tysiącami zniczy

Bliscy zmarłych licznie odwiedzają groby także wieczorową porą, rozświetlając całe nekropolie zniczami.

"Tak rozświetlacie mogiły swoich bliskich, którzy odeszli już od nas. Na zdjęciach Cmentarz Batowice (Prądnik Czerwony) dzisiejszego wieczoru" - napisał na Facebooku Michał Drewnicki - Radny Miasta Krakowa, publikując zdjęcie nekropolii z lotu ptaka.

Wszystkich Świętych na Mazowszu. Policja apeluje o rozwagę za kierownicą

W związku ze wzmożonym ruchem w dniu Wszystkich Świętych mazowieccy policjanci zaapelowali do kierowców o rozwagę, ostrożną jazdę i stosowanie się do zmian organizacji ruchu w rejonach nekropolii.

- Już w piątek, kiedy wiele osób wyjechało w podróże, by odwiedzić groby bliskich, na Mazowszu doszło do 11 wypadków, w których rannych zostało 15 osób - poinformował w sobotę asp. Marcin Sawicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. - Apelujemy do kierowców o rozwagę, przestrzeganie przepisów i zdjęcie nogi z gazu - dodał policjant.

W dniu Wszystkich Świętych na drogach Mazowsza działa ponad 1,5 tys. policjantów ruchu drogowego, prewencji i pionu kryminalnego. Policję wspierają w tych działaniach inne służby, w tym żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz funkcjonariusze straży gminnych i miejskich.

Światłem pamięci rozbłysnęły też cmentarze w Stalowej Woli.

Oraz w Szczecinie na cmentarzu Centralnym.

Cmentarz Centralny w Szczecinie Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl Agencja Wyborcza

A także na cmentarzu powązkowskim w Warszawie oraz na Bródnie w dzielnicy Targówek.

Cmentarz Stare Powązki w Warszawie Leszek Szymański PAP

Cmentarz Bródnowski w Warszawie (dzielnica Targówek) Jacek Szydlowski Agencja FORUM

Wszystkich Świętych. Kwesty na cmentarzach w całym kraju

Na licznych nekropoliach zorganizowano w sobotę kwesty. Na cmentarzu Rakowickim gromadzone są środki na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na tym cmentarzu. Datki do puszek zbierają znani krakowianie, w tym - jak każdego roku - aktorka Anna Dymna i liczni wolontariusze, m.in. uczniowie szkół.

Cmentarz Rakowicki w Krakowie jest najbardziej znaną nekropolią w tym mieście. Otwarty został w 1803 r. W Alei Zasłużonych spoczywają tu znani Polacy. Jest także część wojenna, gdzie są groby patriotów, a także żołnierzy innych narodowości.

Na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie już po raz 51. prowadzona jest tradycyjna kwesta. Zebrane środki zostaną przeznaczone na ratowanie zabytków nekropolii. Kwestowanie, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, potrwa do zmroku.

Przez dwa dni na Cmentarzu Powązkowskim zbiórkę powadzą aktorzy, pisarze, dziennikarze, muzycy, prezenterzy telewizyjni, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, członkowie stowarzyszeń oraz młodzież szkolna.

Prezydent Karol Nawrocki w dniu Wszystkich Świętych apelował, by w tym dniu nie zapomnieć o zasłużonych dla kraju.

"Pamiętajmy, by odwiedzając mogiły naszych bliskich, zapalić także znicz i zmówić modlitwę na grobach Bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę!" - napisał prezydent na portalu X. Do wpisu dołączono grafikę z apelem "ZAPAL ZNICZ BOHATEROM".

Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z najstarszych chrześcijańskich świąt. Jej geneza sięga pierwszych wieków, kiedy Kościół oddawał cześć męczennikom, a wierni nawiedzali ich groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w rocznicę śmierci.

