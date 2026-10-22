Wszystkich Świętych 2026 nie daje dodatkowego dnia wolnego. Przepisy są jasne

Anna Gburek

Anna Gburek

W tym roku Wszystkich Świętych wypada w niedzielę. Wiele osób zastanawia się, czy może zatem odebrać dzień wolny w pracy za święto w weekend. W 2026 roku zasada ta jednak nie obowiązuje. Regulują to przepisy Kodeksu pracy.

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W 2026 roku Wszystkich Świętych wypada w niedzielę. Czy należy się wolne? Mateusz KotowiczEast News

Spis treści:

  1. Kiedy można odebrać dzień wolny za Wszystkich Świętych?
  2. Kto może odebrać dzień wolny za święto w sobotę?

Kiedy można odebrać dzień wolny za Wszystkich Świętych?

Wszystkich Świętych, otwiera się w nowym oknie jest ustawowo dniem wolnym od pracy. W 2026 roku jednak święto to wypada w niedzielę, a więc w dzień wolny. Czy zatem pracownicy mogą odebrać dodatkowy dzień w innym terminie?

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy pracownik może odebrać dzień wolny za święto wypadające w sobotę. Zasada ta jednak nie dotyczy świąt wypadających w niedzielę. Gdyby Wszystkich Świętych wypadało dzień wcześniej, pracodawca byłby zobowiązany do udzielenia pracownikowi dodatkowego dnia wolnego w tym samym okresie rozliczeniowym.

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W 2026 roku dwa święta będące ustawowo dniami wolnymi od pracy wypadają w sobotę. Dzień wolny można było odebrać za 15 sierpnia - święto Najświętszej Marii Panny i będzie można odebrać za drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, ponieważ 26 grudnia wypada w sobotę. Za Wszystkich Świętych w tym roku niestety nie należy się dodatkowy dzień wolny.

Kto może odebrać dzień wolny za święto w sobotę?

Przepisy Kodeksu pracy nie obejmują także wszystkich pracowników. Dzień wolny za święto w sobotę będą mogli odebrać tylko:

  • pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę,
  • pracownicy zatrudnieni na pół etatu w zależności od ich harmonogramu i wymiaru czasu pracy.

Dodatkowego dnia wolnego za święto wypadające w sobotę nie odbierają z kolei pracownicy na umowach cywilnoprawnych, a także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

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