Spis treści: Pierwsze zmiany już obowiązują. Jak dojechać na warszawskie cmentarze? Kraków, Wrocław, Gdańsk i Poznań. Jakie zmiany?

Pierwsze zmiany już obowiązują. Jak dojechać na warszawskie cmentarze?

Od 19 do 23 października 2026 r. linia 212 kursuje według specjalnego rozkładu. Przystanki Balkonowa 02 i 04 zmieniają nazwę na "Cm. Bródnowski (Balkonowa)" i stają się stałe. Oznacza to, że pasażerowie nie muszą sygnalizować kierowcy zamiaru wysiadania tak jak na przystanku "na żądanie".

W tych samych dniach autobusy 250 w godzinach 9-17 podjeżdżają pod zachodnią bramę Cmentarza Północnego. Uruchomiono także dodatkowe, skrócone kursy między Metrem Młociny a bramą główną nekropolii.

W sobotę i niedzielę minionego weekendu pojawiły się trzy specjalne linie autobusowe. Kursują w godzinach 9-17:

C09: Metro Młociny - Cmentarz Północny , brama główna; w sobotę co 7,5 minuty, w niedzielę co 5 minut.

C13: Bródno Podgrodzie - Cmentarz Północny , brama główna; w sobotę co 15 minut, w niedzielę co 10 minut. Po drodze obsłuży m.in. przystanki przy Cmentarzu Bródnowskim od strony Balkonowej oraz w pobliżu , brama główna; w sobotę co 15 minut, w niedzielę co 10 minut. Po drodze obsłuży m.in. przystanki przy Cmentarzu Bródnowskim od strony Balkonowej oraz w pobliżu Powązek , przy rondzie Zgrupowania AK "Radosław".

C40: Metro Młociny - Cmentarz Północny, brama zachodnia; w sobotę co 15 minut, w niedzielę co 10 minut. Autobusy zatrzymają się także przy bramie południowej.

Dojazd ułatwią również tramwaje C1, C4 i C6, kursujące co 15 minut w godzinach 8-17. C1 połączy Annopol z Cmentarzem Wolskim, C4 - Żerań Wschodni z Miasteczkiem Wilanów, a C6 - Żerań Wschodni z Cmentarzem Wolskim. Wszystkie trzy linie obsłużą przystanki przy Cmentarzu Bródnowskim; C1 zatrzyma się również przy ulicy Powązkowskiej.

Linia 500 została wydłużona do Powązek Wojskowych, a 727 do Cmentarza Południowego. Autobusy 173 zyskały dodatkowe kursy między Wiatraczną a przystankiem Brata Alberta w godzinach 9-17. W tym samym przedziale czasowym 250 podjadą przed zachodnią bramę Cmentarza Północnego.

Inaczej pojedzie 409: na Bródnie przez ulice Matki Teresy z Kalkuty i Chodecką, z przystankiem przy bramie cmentarza. Na Bielanach ominie natomiast węzeł Metro Młociny i północną bramę Cmentarza Północnego. Linia 517 obsłuży dodatkowe przystanki "na żądanie" Zapustna i Dojazdowa, ułatwiające dojazd do cmentarzy we Włochach.

Częściej mają kursować linie 169, 173, 180, 181, 183, 189, 409 i 500. Większe autobusy obsłużą z kolei linie 110, 122, 169, 173, 181, 183 i 250. Zmiany obejmą także dojazd autobusów 184 i 203 do Metra Młociny (przed podróżą warto sprawdzić właściwy przystanek końcowy).

W ostatnim tygodniu przed Wszystkimi Świętymi autobusy C40 jeżdżą co 10 minut. Obsłużą trzy bramy Cmentarza Północnego: główną, południową i zachodnią. Linia 250 również zapewni dojazd do bramy zachodniej.

Autobusy 409 jadą zmienioną trasą co pół godziny, zatrzymując się także przy wejściu na Cmentarz Bródnowski od ulicy Chodeckiej. Więcej kursów zaplanowano na liniach 169, 180, 181 i 303. Na linie 169, 181 i 303 wyjadą dodatkowo pojemniejsze pojazdy.

Kraków, Wrocław, Gdańsk i Poznań. Jakie zmiany?

Zmiany w rozkładach jazdy pojawią się również w innych polskich miastach. Mieszkańcy Krakowa i okolic będą mogli skorzystać z 34 linii specjalnych, by sprawniej dojechać na 25 cmentarzy.

Miasto przygotowało specjalną mapę, dzięki której będzie można w łatwiejszy sposób rozplanować podróż. Szczegóły w tym miejscu.

Zmiany wprowadzają również Wrocław, czy też Gdańsk. Poznań informuje z kolei o darmowych przejazdach.



