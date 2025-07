- To budowanie trwałego systemu reagowania na zdarzenia kryzysowe. To jest bardzo ważne w ujęciu dzisiejszego dnia, ochrony ludności, pomocy w sytuacji zagrożenia, czyli intensywnych opadach i podtopieniach - mówił.

Władysław Kosniak-Kamysz nadmienił też, że w tej sytuacji jest ważne podporządkowanie się obywateli do decyzji i próśb służb, za co podziękował. - Nie zwalniamy jednak tempa i nie obniżamy naszej czujności i gotowości . Z fazy intensywnych opadów (...) przechodzimy w fazę długotrwałych opadów - zaznaczył szef MON.

- W stanie podwyższonej gotowości są żołnierze WOT, bo jeżeli doszłoby do długotrwałych opadów lub do zmiany prognoz, to musimy być na taką sytuację przygotowani. Jesteśmy też w stanie gotowości do udzielania pomocy wszystkim, którzy zostali poszkodowani w jakikolwiek sposób - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.