Zbigniew Bogucki to prawnik, były prokurator i adwokat oraz aktywny działacz Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2020-2023 pełnił funkcję wojewody zachodniopomorskiego. W samorządzie był radnym sejmiku, a w wyborach parlamentarnych 2023 roku zdobył mandat poselski.

Bogucki znany jest z bliskiej współpracy z Pawłem Szefernakerem (m.in. we władzach PiS w regionie). Karol Nawrocki ogłosił, że mianuje go szefem Kancelarii Prezydenta RP. Jak podkreślił, Bogucki to doświadczony urzędnik i oddany współpracownik, mocny zaangażowany w kampanię wyborczą.