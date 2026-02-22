W skrócie Minionej doby z powodu wychłodzenia zmarły dwie osoby.

Od początku listopada ubiegłego roku odnotowano 50 zgonów spowodowanych mrozami.

Policja apeluje o reagowanie i zgłaszanie przypadków osób potrzebujących pomocy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W niedzielę rano polska policja wydała komunikat, w którym przekazała informacje o kolejnych już ofiarach bardzo niskich temperatur w kraju. Tylko minionej doby z powodu wychłodzenia zmarły dwie osoby.

W sumie od początku listopada zeszłego roku z wychłodzenia zmarło 50 osób.

Kolejne ofiary niskich temperatur w Polsce. Nowy komunikat policji

"Niskie temperatury są śmiertelnym zagrożeniem, szczególnie dla osób w kryzysie bezdomności, seniorów, osób samotnych czy nietrzeźwych" - przypomnieli mundurowi w opublikowanym wpisie.

"Każdego dnia policjanci patrolują ulice, pustostany, klatki schodowe i miejsca, gdzie ktoś może potrzebować pomocy. Reagują, sprawdzają, udzielają wsparcia i przekazują osoby zagrożone do bezpiecznych miejsc" - czytamy w komunikacie.

Policjanci przypominają, że jeśli zauważymy osobę, która potrzebuje pomocy, nie należy zwlekać i powiadomić służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112. "Jeden telefon może uratować czyjeś życie" - podkreślono.

Zima zbiera śmiertelne żniwo. Ludzie umierają z wychłodzenia

Z policyjnych statystyk wynika, że dotychczas w lutym z powodu wychłodzenia życie straciło 13 osób. Miesiąc wcześniej, w styczniu, zmarło 28 osób. W grudniu i listopadzie zeszłego roku odnotowano łącznie dziewięć ofiar niskich temperatur w Polsce.

Polska Agencja Prasowa przypomniała, powołując się na dane funkcjonariuszy, że dla porównania w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 marca 2025 r., zarejestrowano w Polsce 19 zgonów osób z powodu wychłodzenia organizmu.

Jak dodano, to o 13 mniej niż w analogicznym okresie 2023/2024, kiedy odnotowano 32 takie przypadki.

Przydacz w ''Gościu Wydarzeń'' po powrocie z Rady Pokoju: Wiele inicjatyw pokojowych dla Bliskiego Wschodu Polsat News Polsat News