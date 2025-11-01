Początek listopada to czas zadumy i zwolnienia. Podczas Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego wspominamy i żegnamy się ze zmarłymi.

1 listopada. Dzień Wszystkich Świętych

W ciągu minionego roku odeszło od nas wiele znanych i cenionych postaci ze świata nauki, kultury, sportu czy polityki. Wśród nich znaleźli się m.in.: papież Franciszek, Stanisław Tym, gen. Waldemar Skrzypczak, Joanna Kołaczkowska, David Lynch, Jimmy Carter oraz Barbara Rylska. Nie sposób wymienić ich wszystkich.

W galerii zdjęć wspominamy tych, których pożegnaliśmy w minionym roku:

Quincy Jones (1933-2024), zmarły 3 listopada - amerykański producent muzyczny oraz muzyk jazzowy. Współpracował z m.in.: Michaelem Jacksonem, Frankiem Sinatrą, Rayem Charlesem oraz Donną Summer. Tom Cooper Getty Images

Jan Furtok (1962-2024), zmarły 26 listopada - piłkarz występujący na pozycji napastnika. Były reprezentant Polski, uczestnik mistrzostw świata w piłce nożnej w 1986 roku. Dawid Chalimoniuk Agencja Wyborcza

Ryszard Poznakowski (1946-2024), zmarły 1 grudnia - multiinstrumentalista, kompozytor oraz aranżer. Występował w zespołach Czerwono-Czarni oraz Trubadurzy. Tadeusz Wypych Reporter

Lucjan Brychczy (1934-2024), zmarły 2 grudnia - piłkarz oraz trener. Były reprezentant Polski. Uczestnik Igrzysk Olimpijskich w 1960 roku. Przez blisko 70 lat związany z Legią Warszawa. Adam Stępień Agencja Wyborcza

Stanisław Tym (1937-2024), zmarły 6 grudnia - aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, satyryk, reżyser i literat. Wystąpił w m.in.: "Rejsie", "Misiu" oraz "Czterdziestolatku". Wojciech Surdziel Agencja Wyborcza

Jimmy Carter (1924-2024), zmarły 29 grudnia - amerykański polityk oraz działacz Partii Demokratycznej. Był 39. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Scott Cunningham Getty Images

Piotr Pytlakowski (1951-2025), zmarły 31 grudnia - dziennikarz śledczy, autor książek i scenarzysta. Od lat 90. związany z redakcją “Polityki”. Laureat nagrody Grand Press w kategorii "dziennikarstwo śledcze". Krystian Maj Agencja FORUM

Jean-Marie Le Pen (1928-2025), zmarły 7 stycznia - francuski polityk, historyczny lider skrajnej prawicy we Francji. Założyciel i przywódca Frontu Narodowego. Przez siedem kadencji zasiadał w Parlamencie Europejskim. JOEL SAGET AFP

Longin Pastusiak (1935-2025), zmarły 10 stycznia - polityk, historyk, politolog i amerykanista. Były marszałek Senatu. Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jacek Szydlowski Agencja FORUM

Barbara Rylska (1936-2025), zmarła 11 stycznia - aktorka teatralna i filmowa. Pięciokrotna laureatka Złotych i Srebrnych Masek w plebiscycie Expressu Wieczornego. Najbardziej znana z roli żony "wiecznego" dyrektora w filmie "Poszukiwany, poszukiwana". Marcin Michalski Agencja FORUM

Stanisław Brudny (1930-2025), zmarły 13 stycznia - aktor teatralny, filmowy i dubbingowy. Wystąpił w ponad 160 rolach w spektaklach wielu reżyserów. W 1971 roku odznaczony Srebrną Maską w plebiscycie Expressu Wieczornego. Wojciech Strozyk Reporter

David Lynch (1946-2025), zmarły 15 stycznia - amerykański aktor, reżyser, producent i scenarzysta filmowy oraz muzyk. Najbardziej znany z reżyserii filmów "Mulholland Drive", "Blue Velvet" czy serialu "Miasteczko Twin Peaks". Ernesto S. Ruscio Getty Images

Marian Turski (1926-2025), zmarły 18 lutego - historyk oraz dziennikarz. Więzień Auschwitz-Birkenau. Przez lata działał na rzecz trudnej pamięci o niemieckich nazistowskich zbrodniach okresu II wojny światowej. Artur Szczepanski Reporter

Michelle Trachtenberg (1985-2025), zmarła 26 lutego - amerykańska aktorka. Karierę aktorską rozpoczęła jako jedenastolatka występując w tytułowej roli w filmie "Harriet szpieg". Najbardziej znana z roli w serialu "Plotkara". Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID Agencja FORUM

Gene Hackman (1930-2025), zmarły 27 lutego - amerykański aktor filmowy, teatralny i telewizyjny oraz pisarz. Dwukrotny zdobywca Oscara - za role we "Francuskim łączniku" oraz "Bez przebaczenia". Vera Anderson Getty Images

George Foreman (1949-2025), zmarły 21 marca - legendarny amerykański pięściarz i pastor. Dwukrotny zawodowy mistrz świata wagi ciężkiej i mistrz olimpijski z 1968 roku z Meksyku. Variety Variety

Richard Chamberlain (1934-2025), zmarły 29 marca - amerykański aktor filmowy, telewizyjny oraz teatralny, piosenkarz. Jego kariera trwała ponad 60 lat. Trzykrotny zdobywca Złotego Globu, wielokrotnie nominowany do nagrody Emmy. Jason LaVeris Getty Images

Val Kilmer (1959-2025), zmarły 1 kwietnia - amerykański aktor i producent filmowy. Znany przede wszystkim z "Top Gun" oraz "Batman Forever". C Flanigan Getty Images

Leo Beenhakker (1942-2025), zmarły 10 kwietnia - holenderski piłkarz i trener. Przez trzy lata był selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Drużyna, którą prowadził, wywalczyła awans do mistrzostw Europy. VI-Images Getty Images

Mario Vargas Llosa (1936-2025), zmarły 13 kwietnia - peruwiański pisarz, dziennikarz, myśliciel oraz polityk. W 2010 roku został uhonorowany Literacką Nagrodą Nobla. Europa Press News Getty Images

Jadwiga Jankowska-Cieślak (1951-2025), zmarła 15 kwietnia - aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Wielokrotnie nagradzana i odznaczana m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, czy złotym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Laureatka Polskiej Nagrody Filmowej Orły oraz dwukrotna zdobywczyni Złotych Lwów. Piotr Kamionka Reporter

Papież Franciszek (1936-2025) właśc. Jorge Mario Bergoglio, zmarły 21 kwietnia - argentyński duchowny i jezuita, 266. biskup Rzymu i 8. suweren Państwa Watykańskiego w latach 2013-2025. Giulio Origlia Getty Images

Michał "Joka" Marten (1977-2025), zmarły 2 maja - raper i autor tekstów, członek zespołu Kaliber 44. Laureat polskiej nagrody muzycznej Fryderyk JACEK KOSLICKI Agencja FORUM

Ewa Dałkowska (1947-2025), zmarła 8 czerwca - aktorka teatralna, radiowa i filmowa. Współtwórczyni niezależnego Teatru Domowego w czasie stanu wojennego. Wystąpiła w ponad 50 filmach fabularnych i serialach. Laureatka wielu nagród i odznaczeń, takich jak Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Krystian Maj Agencja FORUM

Michael Madsen (1957-2025), zmarły 3 lipca - amerykański aktor, producent i reżyser filmowy i telewizyjny, także scenarzysta, poeta i fotograf. Znany m.in. z filmów Quentina Tarantino Kevin Winter / Staff Getty Images

Tadeusz Rolke (1929-2025), zmarły 14 lipca - fotograf, wykładowca uniwersytecki, współzałożyciel wydawnictwa "edition.fotoTAPETA", autor wielu publikacji, członek Szarych Szeregów, uczestnik powstania warszawskiego. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany m.in. Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Jacek Lagowski Agencja FORUM

Joanna Kołaczkowska (1966-2025), zmarła 17 lipca - aktorka kabaretowa i teatralna, autorka tekstów i prezenterka radiowa. Pośmiertnie uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Artur Rakowski/ArtService Agencja FORUM

Gen. Waldemar Skrzypczak (1956-2025), zmarły 21 lipca - wojskowy, oficer dyplomowany wojsk pancernych, generał broni Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2006-2009 dowódca Wojsk Lądowych oraz Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku. Wielokrotnie odznaczany m.in. Gwiazdą Iraku, Złotym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju" oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Piotr Kamionka Reporter

Ozzy Osbourne (1948-2025), właśc. John Michael Osbourne, zmarły 22 lipca - brytyjski piosenkarz, muzyk i autor tekstów. Znany z kariery solowej oraz jako wieloletni wokalista heavymetalowego zespołu Black Sabbath. Zdobywca pięciu nagród Grammy. W 2024 roku został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Jerzy Dziewulski (1943-2025), zmarły 11 sierpnia - policjant, antyterrorysta i polityk. Kierownik działań służb podczas kilkunastu prób porwań samolotów pasażerskich. Jeden z dowódców operacji "Most" w latach 1990-1992. Doradca prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa w latach 1996-1997. Poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji z ramienia takich ugrupowań jak Polska Partia Przyjaciół Piwa oraz SLD. Maciej Luczniewski Reporter

Józef Kowalczyk (1938-2025), zmarły 20 sierpnia - duchowny, nuncjusz apostolski w Polsce w latach 1989-2010, arcybiskup metropolita gnieźnieński i prymas Polski w latach 2010-2014. Wielokrotnie odznaczany m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Jacek Dominski Reporter

Stanisław "Soyka" Sojka (1959-2025), zmarły 21 sierpnia - wokalista jazzowy i popowy, pianista, gitarzysta, skrzypek, kompozytor, aranżer. Odznaczony Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. JACEK KOSLICKI Agencja FORUM

Maciej Krakowian (1990-2025), zmarły 28 sierpnia - pilot wojskowy i pokazowy, instruktor 6 eskadry lotniczej, major Wojska Polskiego. Pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika oraz odznaczony Lotniczym Krzyżem Zasługi. Krzysztof Kuczyk Agencja FORUM

Giorgio Armani (1934-2025), zmarły 4 września - włoski projektant mody oraz współzałożyciel przedsiębiorstwa Giorgio Armani S.p.A. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany m.in. Orderem Zasługi Republiki Włoskiej. Stephane Cardinale - Corbis Getty Images

Katarzyna Stoparczyk (1970-2025) - zmarła 5 września - dziennikarka radiowa i telewizyjna związana z Programem Trzecim Polskiego Radia. Zginęła w wypadku samochodowym. Uhonorowana tytułem Mistrz Mowy Polskiej. Wojciech Strozyk Reporter

Robert Redford (1936-2025) zmarły 16 września - amerykański aktor, reżyser i producent filmowy. Wielokrotnie nominowany do Oscara, zdobywca tej nagrody jako reżyser filmu "Zwyczajni ludzie" oraz Oscara honorowego za całokształt twórczości. Odznaczony Prezydenckim Medalem Wolności. Vera Anderson Getty Images

Claudia Cardinale (1938-2025), zmarła 23 września - włoska aktorka filmowa i piosenkarka. Uznawana za jedną z największych gwiazd włoskiego kina. Obsadzona w 175 filmach, m.in. w "Różowej panterze", "Ucieczce na Atenę" oraz "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie". Zdobywczyni wielu nagród takich jak Honorowy Złoty Lew na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Wielokrotnie odznaczana. Jacopo Raule Getty Images

Adam Strzembosz (1930-2025), zmarły 10 października - sędzia, profesor nauk prawnych oraz nauczyciel akademicki i działacz opozycyjny. Były wiceminister sprawiedliwości, pierwszy prezes Sądu Najwyższego oraz szef Krajowej Rady Sądownictwa. Członek Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" przy Lechu Wałęsie. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Kawaler Orderu Orła Białego. Pawel Wodzynski East News

Diane Keaton (1946-2025), zmarła 11 października - amerykańska aktorka, reżyserka i producentka filmowa. Laureatka Oscara, nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej i dwóch Złotych Globów. W 2017 uhonorowana nagrodą Amerykańskiego Instytutu Filmowego za całokształt twórczości. AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES AFP

Elżbieta Pendercka (1947-2025), zmarła 31 października - działaczka kulturalna, wdowa po kompozytorze Krzysztofie Pendereckim. Rafał Guz PAP

Wszystkich Świętych 2025. 1 i 2 listopada

Według tradycji Kościoła Katolickiego, 1 listopada, w dzień Wszystkich Świętych czcimy chrześcijan, którzy zostali zbawieni. W tym dniu wspominamy również swoich zmarłych bliskich, wybierając się na ich groby, choć Dzień Zaduszny w istocie wypada dzień później - 2 listopada.

Wszystkich Świętych jest dniem ustawowo wolnym od pracy i szkoły. W Kościele katolickim jest to święto nakazane, co oznacza, że w ten dzień wierni mają obowiązek uczestniczyć w mszy świętej.