Wspominamy zmarłych. Wielcy, których pożegnaliśmy w ciągu ostatniego roku
1 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych, wspominamy zmarłych. Nie tylko tych nam bliskich, ale też znane osobistości ze świata i wielkich Polaków. Przez ostatnich 12 miesięcy odeszło wielu wybitnych artystów, polityków, sportowców i dziennikarzy. Poniżej przypominamy sylwetki niektórych z nich.
Początek listopada to czas zadumy i zwolnienia. Podczas Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego wspominamy i żegnamy się ze zmarłymi.
1 listopada. Dzień Wszystkich Świętych
W ciągu minionego roku odeszło od nas wiele znanych i cenionych postaci ze świata nauki, kultury, sportu czy polityki. Wśród nich znaleźli się m.in.: papież Franciszek, Stanisław Tym, gen. Waldemar Skrzypczak, Joanna Kołaczkowska, David Lynch, Jimmy Carter oraz Barbara Rylska. Nie sposób wymienić ich wszystkich.
W galerii zdjęć wspominamy tych, których pożegnaliśmy w minionym roku:
Wszystkich Świętych 2025. 1 i 2 listopada
Według tradycji Kościoła Katolickiego, 1 listopada, w dzień Wszystkich Świętych czcimy chrześcijan, którzy zostali zbawieni. W tym dniu wspominamy również swoich zmarłych bliskich, wybierając się na ich groby, choć Dzień Zaduszny w istocie wypada dzień później - 2 listopada.
Wszystkich Świętych jest dniem ustawowo wolnym od pracy i szkoły. W Kościele katolickim jest to święto nakazane, co oznacza, że w ten dzień wierni mają obowiązek uczestniczyć w mszy świętej.