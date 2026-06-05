Współpracownik Zełenskiego w Polsce. W tle afera ws. upamiętnienia UPA

W skrócie Kyryło Budanow, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, przebywa w Polsce i planowane są jego spotkania z przedstawicielami polskiego rządu.

Powodem napięć w stosunkach między Polską a Ukrainą jest nadanie jednej z jednostek armii Ukrainy nazwy Bohaterów UPA, co wywołało reakcje zarówno polskich polityków, jak i MSZ.

Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował sytuację związaną z upamiętnieniem UPA.

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Według nieoficjalnych informacji wizyta Kyryło Budanowa w Polsce jest związana m.in. z niedawnym konfliktem dyplomatycznym na linii Warszawa - Kijów. Ukraiński polityk ma spotkać się m.in. z przedstawicielami polskiego rządu.

Jak ustalili dziennikarze Polsat News, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy jest już w Polsce. Wcześniej Onet informował, że szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy ma się pojawić w naszym kraju w ciągu najbliższych godzin.

Ukraina - Polska. Bliski współpracownik Zełenskiego z wizytą w Warszawie

W ostatnich dniach doszło do wyraźnego wzrostu napięcia w stosunkach polsko-ukraińskich po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski nadał imię "Bohaterów UPA" jednej z jednostek armii Ukrainy.

Polityk argumentował decyzję, twierdząc, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Obwieszczenie to odbiło się jednak szerokim echem na polskiej scenie politycznej. Na wydanie dekretu zareagowało MSZ, które wezwało ukraińskiego ambasadora Wasyla Bodnara. Z kolei prezydent Karol Nawrocki zapowiedział uruchomienie procedury odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Zareagował również były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki, który na znak protestu zwrócił ukraińskie odznaczenie "Za zasługi". Nieco łagodniej do sytuacji podszedł premier Donald Tusk, który zwrócił uwagę, że wzbudzanie konfliktów między Polską a Ukrainą jest działaniem na rzecz Rosji.

Afera ws. upamiętnienia UPA. Jest głos z Rosji

Aferę ws. upamiętnienia UPA na krótko przed wizytą Budanowa skomentował także wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który odniósł się do aktualnego kształtu relacji polsko-ukraińskich w opublikowanym w internecie filmie. Tożsame oświadczenie trafiło na ręce władz Ukrainy.

Polityk przyznał w nagraniu, że dla części Ukraińców formacja ta może być symbolem walki z sowieckim zniewoleniem, jednak dla Polaków pozostaje przede wszystkim symbolem zbrodni popełnionych na ludności cywilnej podczas rzezi wołyńskiej.

Do sprawy odniósł się w czwartek również prezydent Rosji Władimir Putin, który potępił ponowne ceremonie pogrzebowe ukraińskich nacjonalistów i w tym kontekście stwierdził, że "Polska jako jedyna powoli zareagowała".

Putin nagiął w ten sposób fakty, bo ani polska strona rządowa, ani prezydencka nie krytykowała ponownych pochówków ukraińskich nacjonalistów. Spór na linii Warszawa - Kijów dotyczy innej kwestii.





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